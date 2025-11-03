Sparatoria a Capizzi: la riflessione dell’Associazione “Paolo Vive”

Una tragedia che ha scosso l’intera comunità, un’innocente vita spezzata: la sparatoria avvenuta lo scorso 1° novembre a Capizzi, costata la vita a un sedicenne e il ferimento di un altro giovane, riaccende la riflessione sulla violenza.

A questo proposito, l’Associazione Contro tutte le Mafie “Paolo Vive”, che si impegna nel ricordare e onorare la memoria del giudice Paolo Borsellino, ha voluto condividere una riflessione sulla violenza consumatasi tramite un comunicato a firma del proprio presidente Tindaro Di Pasquale.

“Con profondo dolore e sgomento apprendiamo dell’uccisione di Giuseppe, un ragazzo di soli 16 anni, freddato mentre era davanti a un bar con i suoi amici. La notizia ci lascia senza parole, perché non si tratta solo di un’azione di violenza, ma di un pezzo di vita spezzato, di un futuro cancellato, di una comunità che perde un suo figlio innocente”, si legge nella nota.

Secondo le prime ricostruzioni, l’agguato sarebbe frutto di uno scambio di persona.

“Giuseppe non era “parte di un disegno criminale”, sottolinea l’Associazione. “Come le prime indagini evidenziano, l’agguato pare essere frutto di uno scambio di persona. Questa circostanza rende ancora più dolorosa la sua morte: il ragazzo non era destinatario della violenza, ma ne è stato vittima innocente”.

“L’omertà, il silenzio, il terreno fertile della paura e del non-decidere favoriscono queste tragedie”

Nel documento diffuso dall’Associazione, si condanna con forza ogni forma di violenza e si richiama la responsabilità collettiva della comunità.

“In qualità di associazione impegnata contro tutte le mafie e le violenze organizzate, ribadiamo che l’omertà, il silenzio, il terreno fertile della paura e del “non-decidere” favoriscono queste tragedie. Ogni presenza armata, ogni fuoco che si accende, ogni intimidazione che non trova risposta, è un pezzo di mafia che entra nella nostra vita quotidiana, nella nostra vita normale. A nome dell’Associazione Paolo Vive, esprimiamo innanzitutto la nostra vicinanza alla famiglia di Giuseppe, alla sua comunità. È importante che non restino soli: il dolore è grande, l’incredulità ancora più. Ma insieme possiamo scegliere di fare memoria, non solo commemorazione”.

L’appello è chiaro: non tacere, non voltarsi dall’altra parte, ma reagire con la forza della legalità e della solidarietà.

Le richieste concrete

L’Associazione “Paolo Vive” esprime il forte senso di dovere morale e civile nel chiedere che quello della vittima non sia “soltanto un altro nome sulle pagine della cronaca”, ma che si trasformi in “impulso per un cambiamento”. In particolare, le richieste concrete sono le seguenti:

“Chiediamo verità e giustizia perché ogni vittima innocente merita di sapere chi e perché l’ha uccisa. Chiediamo che il contesto sociale venga messo sotto lente: i giovani, i bar, le piazze non possono essere zone franche di violenza. Chiediamo educazione alla legalità nelle scuole, nelle famiglie, nei territori — perché prevenire la violenza significa sradicarne le radici. Chiediamo allo Stato, alle istituzioni locali, alle forze dell’ordine di non lasciarli soli: comunità come Capizzi meritano di essere presidiate alla luce della speranza, non soltanto nella paura”.

“Non lasciatevi rubare il tempo, la speranza, la vita”: l’appello ai giovani

La nota si conclude con un accorato appello ai giovani, affinchè possano farsi promotori di un cambiamento, rispondendo in maniera concreta alle violenze e portando vivo in sè il ricordo delle vittime.

“Non lasciatevi rubare il tempo, la speranza, la vita. Non accettate la logica della vendetta, della sopraffazione, della morte. Siate voi stessi testimoni di un mondo possibile, libero dalla paura, dal fuoco, dal proiettile. Giuseppe è caduto perché qualcuno ha sbagliato bersaglio. Facciamo in modo che la nostra comunità non sbagli “risposta”. Facciamo in modo che di lui resti un patrimonio di coraggio, memoria, impegno. Perché ogni ragazzo ucciso è una ferita che ci riguarda tutti. Non lo dimentichiamo. Non lo lasciamo solo. E facciamo che la sua morte serva a far rinascere la vita”.

In evidenza immagine di repertorio.