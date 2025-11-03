Barcellona, il Sindaco Calabrò sulla sparatoria di Capizzi

Profondo dolore e sgomento nella comunità barcellonese per la tragica morte di Giuseppe Di Dio, il ragazzo di 16 anni ucciso nella sparatoria avvenuta a Capizzi, in provincia di Messina.

Il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Giuseppe Calabrò, tramite un comunicato, ha espresso a nome personale e dell’intera città il cordoglio e la solidarietà alla famiglia del giovane, al Sindaco di Capizzi e a tutta la comunità colpita dall’episodio di inaudita violenza.

“A nome mio personale e dell’intera Città di Barcellona Pozzo di Gotto, desidero esprimere il più profondo cordoglio e la massima solidarietà alla comunità di Capizzi, al suo Sindaco e, in particolare, alla famiglia del giovane Giuseppe Di Dio, strappato alla vita a soli 16 anni da un atto di inaudita e brutale violenza”, ha dichiarato il primo cittadino.

Calabrò ha sottolineato come la tragedia non riguardi solo la comunità di Capizzi, ma l’intera provincia di Messina nel suo complesso.

​”Siamo sgomenti e addolorati di fronte a questa tragedia che colpisce non solo un giovane con i sogni spezzati – il desiderio di viaggiare e aprire un bar, come abbiamo appreso – ma l’intera provincia di Messina e, in senso più ampio, la nostra società. Il dramma di Giuseppe è la ferita di una comunità che vede minacciato il futuro dei suoi figli”.

“Condanniamo ogni forma di violenza”

Nel suo messaggio, il Sindaco ha rivolto un appello al senso di responsabilità collettiva, invitando a condannare ogni forma di violenza, non solo quella fisica, ma anche quella che inquina i rapporti sociali, innescando spirali di violenza.

“La nostra comunità si stringe idealmente a Capizzi in un abbraccio di vicinanza, condannando fermamente ogni forma di violenza, non solo quella fisica e brutale che ha interrotto la vita di Giuseppe, ma anche quella che avvelena il tessuto sociale, alimenta pregiudizi e può innescare spirali di violenza reali.”

Il primo cittadino ha infine espresso l’auspicio che la giustizia faccia rapidamente il suo corso, affinché la famiglia possa trovare almeno un barlume di verità e conforto.