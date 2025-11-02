Sparatoria a Capizzi: un 16enne ucciso e due feriti. Fermati padre e due figli

Tragedia nella tarda serata del 1° novembre 2025 a Capizzi, piccolo centro dei Nebrodi in provincia di Messina, dove un giovane di 16 anni ha perso la vita in seguito a una sparatoria avvenuta davanti a un bar del paese.

Secondo quanto ricostruito dai Carabinieri della Compagnia di Mistretta, intorno alle 22:30, un 20enne, già noto alle forze dell’ordine, avrebbe esploso alcuni colpi d’arma da fuoco all’indirizzo di un avventore che si trovava all’esterno dell’esercizio pubblico.

Durante la sparatoria, i proiettili hanno colpito in modo presumibilmente accidentale due persone: un giovane di 22 anni, ricoverato all’ospedale di Nicosia (Enna) e non in pericolo di vita, e il sedicenne, deceduto poco dopo essere stato trasportato presso la guardia medica di Capizzi.

Fermati padre e due figli: sequestrata la pistola

A seguito dell’episodio, i Carabinieri – coordinati dalla Procura della Repubblica di Enna – hanno fermato tre persone: il 20enne ritenuto autore dei colpi, il fratello 18enne e il padre 48enne, accusati a vario titolo di aver partecipato all’azione, accompagnando l’autore materiale sul luogo della sparatoria.

Per tutti e tre l’ipotesi di reato è pesante: omicidio, tentato omicidio, detenzione e porto abusivo di arma da fuoco, detenzione di arma clandestina, lesioni personali e ricettazione.

I militari hanno inoltre recuperato e sequestrato la pistola utilizzata, risultata con matricola abrasa.

Indagini in corso sul movente

Gli investigatori dell’Arma, in stretta collaborazione con la magistratura ennese, stanno ora lavorando per ricostruire l’esatta dinamica della sparatoria e chiarire il possibile movente alla base del gesto.

La comunità di Capizzi è sotto shock per una vicenda che ha sconvolto la tranquillità del piccolo centro montano dei Nebrodi.