Rischio esondazione del Torrente Longano: approvato progetto esecutivo da 6,17 mln a Barcellona

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto annuncia l’approvazione del progetto esecutivo e l’autorizzazione a contrarre per i lavori urgenti di mitigazione del rischio esondazione del torrente Longano, finanziati con 6.176.000,00 euro dal Dipartimento Regionale della Protezione Civile Siciliana.

L’intervento rientra nel piano delle opere di messa in sicurezza idrogeologica destinate a fronteggiare i danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche che colpirono la provincia di Messina nei mesi di febbraio e marzo 2011 e nella tragica giornata del 22 novembre 2011, quando una violenta alluvione a Barcellona Pozzo di Gotto provocò ingenti danni a infrastrutture e abitazioni.

Un’opera strategica per la sicurezza idraulica del territorio

Il progetto prevede la realizzazione di vasche di laminazione e opere di contenimento idraulico lungo il corso del torrente Longano. L’obiettivo è ridurre la portata di piena e prevenire esondazioni durante eventi meteorici eccezionali, garantendo maggiore sicurezza idraulica al territorio comunale.

Le vasche di laminazione rappresentano una soluzione di ingegneria idraulica di grande efficacia: trattengono temporaneamente le acque in eccesso durante i picchi di piena, per poi rilasciarle gradualmente verso valle. Questo sistema consente di evitare tracimazioni e allagamenti nei centri abitati, proteggendo vite umane, abitazioni e infrastrutture.

Un’opera che, se fosse stata disponibile nel 2011, avrebbe potuto limitare i danni dell’alluvione del 22 novembre, evento che rimane impresso nella memoria collettiva della città.

Le dichiarazioni da Palazzo Longano

“L’approvazione del progetto esecutivo e la disponibilità del finanziamento regionale rappresentano un passo fondamentale per la sicurezza della nostra città” – dichiara il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò.

“Abbiamo vissuto momenti drammatici a causa delle esondazioni, ma oggi, grazie alla collaborazione con la Regione Siciliana e la Protezione Civile, possiamo guardare al futuro con fiducia. Si tratta di un intervento strategico per la prevenzione del rischio idrogeologico e la salvaguardia dell’abitato”.

Soddisfazione è stata espressa anche dall’Assessore alla Protezione Civile, Salvatore Coppolino, che ha seguito da vicino l’iter tecnico-amministrativo: