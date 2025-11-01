Incidente a Calderà: dopo la morte del pedone investito, la Procura apre un’inchiesta per omicidio colposo

La Procura della Repubblica di Barcellona Pozzo di Gotto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti del giovane automobilista barcellonese che, lo scorso 29 ottobre, ha investito un pedone in località Calderà. L’uomo, un 76enne, è purtroppo deceduto nei giorni successivi a causa delle complicazioni derivanti dall’incidente.

Il Pubblico Ministero, dott. Luca Gorgone, ha disposto accertamenti tecnici irripetibili, conferendo incarico al dott. Letterio Visalli per l’esecuzione dell’autopsia sul corpo della vittima, al fine di chiarire le cause del decesso e stabilire eventuali responsabilità penali.

Indagini in corso per chiarire la dinamica dell’incidente

La dinamica dell’incidente mortale è ancora in fase di accertamento. Secondo le prime informazioni, il pedone stava attraversando la strada quando è stato travolto dal veicolo.

Il conducente, assistito dall’avvocato Gaetano Pino, è risultato negativo ai test per alcol e sostanze stupefacenti, come confermato dagli esiti degli accertamenti effettuati dopo l’incidente.

L’attività investigativa prosegue per ricostruire con precisione le circostanze del sinistro, valutando la condotta di guida del giovane automobilista e il rispetto delle norme del Codice della Strada.