Barcellona, tributi comunali: analisi e confronto costruttivo sul progetto di finanza Municipia

Si è svolta, come anticipato, lo scorso 30 ottobre, nell’aula pre-consiliare di Palazzo Longano, la riunione dei capigruppo e della III Commissione Consiliare convocata dall’Assessore Pasquale Tramontana, per discutere il progetto di finanza proposto da Municipia in materia di accertamento e riscossione dei tributi comunali.

All’incontro hanno partecipato i consiglieri Antonio Dario Mamì, Lidia Pirri, Melangela Scolaro, la dott.ssa Truglio, oltre all’assessore al ramo per una Commissione non al completo.

Durante la riunione sono state avviate le prime analisi preliminari del progetto, con un confronto costruttivo sui principali punti:

la necessità di garantire un sistema aggiornato e integrato per la gestione dei tributi , evitando solleciti duplicati o ingiustificati;

la possibilità per i cittadini di dialogare con l’Ente e sanare eventuali situazioni pendenti prima di procedure forzose;

l’importanza di una rigorosa analisi costi-benefici prima di assumere qualsiasi decisione, che dovrà comunque passare dal Consiglio Comunale.

Si tratta di un progetto strategico per il futuro dell’Ente, che, se approvato, avrà una durata iniziale di 7 anni, più 3 di coda per completare le attività.

L’incontro ha rappresentato un primo momento di confronto tecnico e politico, nella consapevolezza che la gestione dei tributi sia cruciale sia per il risanamento finanziario del Comune sia per la tutela dei contribuenti.