Bancarotta “Centro Convenienza”: rinvio a giudizio per due imprenditori, prosciolto un terzo

Nuovo sviluppo nell’inchiesta sulla bancarotta milionaria del gruppo “Centro Convenienza”, storico marchio della grande distribuzione nel Messinese. Il GUP Sidoti, dopo una lunga camera di consiglio, ha disposto il rinvio a giudizio per Nunzio Scozzafava, 74 anni, imprenditore messinese considerato amministratore di fatto del gruppo e per Carmelo Bellinvia, 61 anni, di Castroreale, amministratore di diritto delle società poi dichiarate fallite.

La prossima udienza è prevista al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel mese di gennaio, durante la quale saranno chiamati a rispondere delle accuse di bancarotta fraudolenta.

Il gup ha invece prosciolto da ogni accusa il 35enne Augusto Scozzafava, figlio di Nunzio, originario di Messina e residente a Milazzo, ritenendo che non avesse avuto ruoli gestionali o decisionali nelle società del gruppo.

Le società coinvolte nel fallimento

L’inchiesta, coordinata dal procuratore Giuseppe Verzera e condotta dalla pm Emanuela Scali, riguarda il fallimento di cinque società riconducibili al gruppo “Centro Convenienza”:

Esse Quattro srl (Centro Convenienza)

Industrie Domino srl

Pelka Distribuzione srl

Gds Group spa

Centro Servizi Sud srl

Secondo la Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, tutte le società ruotavano attorno alla gestione di Nunzio Scozzafava, che avrebbe avuto un ruolo di indirizzo economico e amministrativo determinante nelle scelte imprenditoriali che hanno portato al dissesto.

Il prossimo passo: il processo a gennaio

Dopo il rinvio a giudizio, il processo prenderà avvio nel 2026 presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto. Gli inquirenti ritengono che le operazioni societarie condotte negli anni abbiano aggravato la situazione finanziaria del gruppo, portando al fallimento delle cinque aziende coinvolte.

Resta da chiarire l’effettiva catena di responsabilità nella gestione del gruppo e le eventuali condotte distrattive contestate agli imputati.