Armi e droga in casa: 53enne messinese arrestato, sequestrati quasi 17.000 euro

Un uomo di 53 anni di Messina è stato arrestato dai Carabinieri per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi, nell’ambito di controlli straordinari del territorio.

L’arresto è stato eseguito dai Carabinieri della Stazione di Messina Bordonaro e del Nucleo Operativo della Compagnia di Messina Sud, durante i servizi predisposti nei giorni festivi e nei fine settimana.

La mattina di ieri, i militari hanno fermato il 53enne, già attenzionato per comportamenti sospetti. La perquisizione, eseguita nella sua abitazione e in un magazzino nella zona di Bordonaro Superiore, ha permesso di sequestrare:

quasi 1.900 grammi di cocaina

circa 650 grammi di eroina

750 grammi di hashish

220 grammi di marijuana

materiale per il confezionamento della droga

un fucile a pompa calibro 12 con matricola abrasa e 5 cartucce

quasi 17.000 euro in contanti, ritenuti provento di attività illecite

I Carabinieri del RIS di Messina effettueranno accertamenti per determinare la provenienza della droga e dell’arma, e verificare eventuali legami con altri reati.

Al termine delle formalità di rito, il 53enne è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Messina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.