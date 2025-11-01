Annullato verbale di addebito Inps di 420mila euro a una ditta di Barcellona

Il Tribunale di Messina, sezione Lavoro, ha annullato un avviso di addebito dell’INPS di oltre 420.000 euro notificato alla società T.C. Srl, con sede a Barcellona Pozzo di Gotto e operante nel settore dei rilevamenti topografici e della progettazione stradale.

La sentenza, pronunciata dal giudice del lavoro dott.ssa Roberta Rando in data 31 ottobre 2025, ha accolto integralmente il ricorso presentato dalla società, difesa dall’avvocato Nello Cassata, contro il verbale ispettivo emesso dall’INPS e dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per presunti contributi previdenziali non versati relativi al periodo novembre 2012 – maggio 2017.

L’INPS contestava alla ditta l’omesso versamento dei contributi relativi a indennità di trasferta, il disconoscimento di alcuni contratti di collaborazione a progetto, nonché il ricalcolo delle posizioni contributive di diversi lavoratori. L’ente previdenziale aveva quantificato l’importo dovuto in €418.402,63, oltre sanzioni e somme aggiuntive.

Il Tribunale ha però ritenuto infondato l’intero impianto ispettivo, rilevando che l’INPS non ha fornito adeguata prova delle proprie pretese, basandosi su dichiarazioni non documentate e su ricostruzioni non supportate da evidenze specifiche.

In particolare, il giudice ha escluso che i lavoratori della ditta potessero essere qualificati come “trasfertisti abituali”, come sostenuto dall’INPS, in quanto nei contratti era indicata la sede di lavoro e le trasferte avvenivano solo in modo occasionale. Inoltre, è stato riconosciuto come legittimo l’utilizzo di contratti di collaborazione a progetto, essendo emersa la piena autonomia dei collaboratori rispetto all’organizzazione aziendale.

Alla luce di tali valutazioni, il Tribunale ha disposto l’annullamento integrale dell’avviso di addebito e condannato l’INPS al pagamento delle spese di lite, quantificate in €18.916,00 oltre accessori di legge.

Una decisione che rappresenta un importante precedente in materia di corretto inquadramento contributivo e di interpretazione delle indennità di trasferta, confermando l’importanza della prova documentale e della corretta qualificazione dei rapporti di lavoro.