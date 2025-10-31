SOS dal Cimitero: cittadini chiusi dentro lato San Paolo

Paura dal cimitero di Barcellona: no, non è uno scherzo di Halloween, ma quello che sta succedendo ha dell’incredibile.

In diretta dal cimitero di Barcellona Pozzo di Gotto, la notizia arriva direttamente dalla nostra caporedattrice Flaviana Gullì, anch’essa coinvolta.

I cittadini, in visita ai loro cari alla vigilia della commemorazione dei defunti, si sono ritrovati coinvolti in uno sconcertante episodio: i custodi, senza alcun avviso, hanno deciso di chiudere i cancelli di entrata ai locali cimiteriali posti sul lato San Paolo, obbligando un cospicuo gruppo di persone ad attraversare l’intero cimitero sotto la pioggia e a percorrere a piedi anche il tragitto per arrivare a raggiungere la macchina parcheggiata lato San Paolo.

Dagli uffici comunali fanno sapere che i cancelli diversi dal lato principale chiudono mezz’ora prima, ma senza alcun preavviso e senza dare il tempo ai cittadini di uscire.

La sirena suona solo per avvisare chi si trova sul lato vecchio del cimitero.