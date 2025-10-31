Milazzo: incendio all’Istituto Alberghiero “Renato Guttuso”

Un violento incendio divampato all’alba di questa mattina ha distrutto la tensostruttura che ospita i laboratori dell’Istituto Alberghiero “Renato Guttuso” di Milazzo, in via Risorgimento. Le fiamme hanno causato gravi danni alla copertura e a parte degli arredi interni.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del fuoco e i Carabinieri della locale compagnia, che hanno lavorato per ore per domare il rogo e rimettere in sicurezza l’area.

Nonostante i danni subiti, le lezioni oggi hanno mantenuto regolare svolgimento, in quanto i laboratori colpiti dalle fiamme rappresentano una sede distaccata rispetto alle aule dell’istituto.

Le cause dell’incendio sono ancora in corso di accertamento: tra le ipotesi più probabili, quella di un cortocircuito, ma non si escludono altre piste.

Si tratta di un episodio che ha provocato forte preoccupazione nella comunità scolastica e cittadina, trattandosi di una delle scuole più frequentate di Milazzo.

Le indagini proseguono per fare piena luce sull’accaduto e verificare le condizioni strutturali dell’area danneggiata.

In evidenza immagine di repertorio.