Messina, aggredisce padre e agenti: arrestato 37enne alla stazione

I poliziotti della Sezione Polizia Ferroviaria di Messina, nel corso del servizio di vigilanza all’interno del locale impianto ferroviario, hanno arrestato un 37enne per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Avvisati dai passanti di una violenta lite in una strada nelle vicinanze della Stazione di Messina Centrale, gli agenti sono giunti immediatamente sul posto, dove hanno trovato un uomo ferito, zoppicante e con evidenti ecchimosi, circondato da persone che tentavano di prestargli soccorso.

Poco distante, un giovane in forte stato di agitazione continuava a minacciare il ferito. L’uomo in escandescenza, indicato dai presenti come l’aggressore nonché figlio della vittima, ha rifiutato di fornire i documenti, ha cercato di sottrarsi al controllo sferrando calci e spingendo il proprio motociclo contro i poliziotti, uno dei quali, nella circostanza, ha riportato una contusione ad un ginocchio.

Arresto e custodia cautelare in carcere

I poliziotti sono riusciti comunque a bloccare il soggetto che, dagli accertamenti in banca dati, è risultato avere numerosi precedenti tra cui anche pregresse aggressioni ai danni del padre.

L’aggressore, pertanto, è stato arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, condotto presso la casa circondariale “Gazzi” di Messina. A seguito al rito “direttissimo”, è stata applicata nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

