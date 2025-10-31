Il maestro Giovanni Mirabile ha partecipato alla registrazione del nuovo album di Caparezza, “Orbit Orbit”, un disco-fumetto che unisce brani e disegni dell’artista, arricchiti da arrangiamenti particolarmente originali. Tra i pezzi che spiccano c’è “Perlificat”, brano conclusivo dell’album, uscito oggi e registrato presso l’Auditorium “Parco della Musica” di Roma. L’arrangiamento sorprende per l’audace fusione di diverse sonorità, che intrecciano la potenza delle voci liriche e l’imponenza acustica di un’orchestra sinfonica con la forza comunicativa del rap; un pezzo ricco di suggestioni stilistiche, sapientemente orchestrate da Nicola Tescari. Gli stili si compenetrano in modo geniale e creativo, trovando una sintesi tra echi classici e modernissimi, grazie anche all’utilizzo di dispositivi elettronici per la produzione e modifica del suono, insieme allo strumento più antico e potente che l’uomo possiede: la voce.

Ed è proprio la voce a giocare un ruolo centrale, grazie alla direzione del siciliano Giovanni Mirabile, che ha preparato e diretto il coro “IOC – International Opera Choir” di Roma durante la registrazione. L’incontro tra il Maestro e Caparezza si è contraddistinto per simpatia e stima reciproca, senza però rinunciare a un tocco di ironia. «Da ragazzo mi dicevano che somigliavo a Caparezza perché avevo i capelli come i suoi, per cui lo vedevo come una specie di modello. Ora che ho potuto verificare questa somiglianza dal vivo, si è realizzato un piccolo sogno, e la prima cosa che gli ho chiesto è stato il numero del suo barbiere», ha dichiarato con un sorriso Mirabile.

Le collaborazioni del maestro Mirabile



Il M° Mirabile non è nuovo a progetti di grande respiro: ha collaborato con artisti del calibro di Franco Battiato e Antonella Ruggiero e registrato numerose colonne sonore, tra cui Mare Fuori, Cetto c’è, Siccità, Leonardo e La Porta Rossa. Prossimamente uscirà un nuovo brano registrato con lo stesso coro, il cui titolo e l’identità dell’artista solista restano ancora segreti «per scaramanzia», come ha affermato lo stesso Maestro.

Dal 2018, il M° Mirabile dirige il coro “IOC” e ha curato la preparazione di cine-concerti in collaborazione con l’Orchestra Italiana del Cinema: una sfida importante che ha portato più di 100 coristi a esibirsi dal vivo, in perfetta sincronia con le scene proiettate di capolavori come Il gladiatore (nei suggestivi scenari del Colosseo e del Circo Massimo), Harry Potter (nella Sala Santa Cecilia) e I Pirati dei Caraibi (presso l’Auditorium di Via della Conciliazione). Oltre a queste attività, il Maestro continua a coltivare un legame profondo con le sue origini siciliane, dirigendo il coro polifonico “Ouverture” di Barcellona Pozzo di Gotto. Con questo gruppo ha portato in scena lo spettacolo Torneremo ancora, un omaggio a Battiato arricchito da arrangiamenti inediti, inclusa la celebre versione de La Cura, che ha conquistato pubblico e critica a Italia’s Got Talent. Attualmente è al lavoro su un nuovo programma natalizio intitolato Navidad Nuestra, dedicato ai legami musicali tra la Sicilia, la Spagna e l’America Latina.

“Perlificat” e la capacità dell’umanità di creare bellezza anche nei contesti più difficili



Tornando a Perlificat, brano dal titolo particolarmente evocativo, sappiamo che è stato registrato prima dell’estate e alterna momenti corali imponenti a dinamiche tipiche del rap. Il testo vuole sottolineare la capacità dell’umanità di creare bellezza anche nei contesti più difficili. Karl Jaspers scriveva che «la perla è la base dell’atto creativo»: l’ostrica, infatti, quando viene attaccata da un batterio, reagisce trasformandolo in una perla, un’opera splendida che nasce da una ferita. Per Caparezza, l’arte è esattamente questo: il frutto di un confronto con le storture e le difficoltà della realtà.

Perlificat diventa così un inno alla creazione, un’ode all’atto creativo come superamento del brutto e del dolore. E le straordinarie voci dell’“International Opera Choir”, dirette dal M° Mirabile, danno a questo messaggio un’intensità epica, solenne e monumentale.