Capo d’Orlando: arrestato 61enne per violenza sessuale aggravata e atti persecutori

La Polizia di Stato di Capo d’Orlando ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal G.I.P. del Tribunale di Patti, Dott. Andrea La Spada, su richiesta della Procura della Repubblica di Patti, diretta dal Procuratore Dott. Angelo Cavallo.

Il provvedimento riguarda un uomo di 61 anni, ritenuto responsabile dei reati di violenza sessuale aggravata e atti persecutori ai danni di una donna.

Le indagini della Polizia di Capo d’Orlando

L’indagine, avviata dalla polizia giudiziaria del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando a seguito della denuncia della vittima, ha preso il via dopo un episodio di violenza sessuale avvenuto a bordo dell’autovettura dell’indagato.

Sotto la direzione del Sostituto Procuratore Dott.ssa Giovanna Lombardo, gli agenti hanno raccolto elementi di prova attraverso attività tecniche di intercettazione e riscontri investigativi che hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti.

Ricostruzione dei fatti

Secondo quanto emerso, il 61enne, che aveva instaurato un rapporto di fiducia con la donna nel contesto di una relazione amichevole, avrebbe approfittato di un momento di maltempo per invitarla a salire nella propria auto.

Una volta all’interno del veicolo, dopo aver bloccato le portiere, l’uomo l’avrebbe minacciata e costretta a subire un rapporto sessuale non consenziente.

Dopo l’episodio, l’indagato avrebbe continuato a perseguitare la vittima, inviandole messaggi insistenti, controllandone i movimenti e provocandole uno stato di ansia e paura costante, al punto da costringerla a modificare le proprie abitudini di vita per timore di nuovi episodi di violenza.

In evidenza immagine di repertorio.