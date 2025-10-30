Siglata la Convenzione tra la Rete Nazionale Antiviolenza “Frida Kahlo” e l’Associazione “La Casa di Francesco”

È stata sottoscritta una significativa convenzione tra la Rete Nazionale Antiviolenza “Frida Kahlo” APS ETS e l’Associazione “La Casa di Francesco” OdV, entrambe operative nel territorio di Barcellona Pozzo di Gotto. L’accordo formalizza una collaborazione già sperimentata con successo negli anni e nasce dal comune intento di sostenere le donne vittime di violenza di genere e intrafamiliare, le loro figlie e i loro figli, promuovendo azioni congiunte di contrasto alle disuguaglianze, al disagio sociale ed economico e di prevenzione di ogni forma di violenza.

La convenzione, redatta dall’avv. Maria Rita Ielasi, è stata firmata dalla Presidente di “Frida” Giulia Carmen Fasolo e dalla Presidente de “La Casa di Francesco” Antonella Scarpaci. Essa prevede la realizzazione di progetti condivisi e attività di supporto reciproco, finalizzati a garantire un sostegno concreto, umano e professionale a chi vive situazioni di vulnerabilità.

In particolare, l’Associazione “La Casa di Francesco” si impegna a fornire beni di prima necessità, supporti logistici e collaborazioni operative a favore delle donne e delle famiglie seguite dal Centro Antiviolenza di “Frida”, mentre “Frida” garantirà, tramite le proprie figure professionali, interventi di ascolto, supporto sociale, accoglienza e consulenza psicologica, sociale e legale, oltre alla formazione specifica delle persone che prestano attività di volontariato alla “Casa di Francesco” per la corretta gestione delle segnalazioni e dei casi di violenza.

Le dichiarazioni della presidente di Frida

“Questo protocollo, scritto dalla nostra consulente legale Rita Ielasi, rappresenta un passo ulteriore verso una rete territoriale capace di rispondere in modo coordinato ai bisogni reali delle persone” – ha dichiarato Carmen Fasolo, Presidente della Rete Nazionale Antiviolenza “Frida Kahlo” – “La collaborazione tra associazioni che condividono la stessa etica della cura e della prossimità è la chiave per restituire dignità, sicurezza e autonomia a chi attraversa situazioni di fragilità”, ha aggiunto.

Soddisfazione per il protocollo anche da parte della presidente de “La Casa di Francesco”

“Lavorare insieme al Centro Antiviolenza significa dare continuità a un impegno che coniuga solidarietà materiale e ascolto umano” – ha commentato Antonella Scarpaci, Presidente de “La Casa di Francesco” OdV – “perché nessuna forma di aiuto può prescindere dal rispetto della persona e dalla ricostruzione della fiducia”.

La convenzione resterà in vigore sino alla completa attuazione delle attività previste, rinnovando così una sinergia virtuosa tra due realtà complementari, accomunate da una visione etica del supporto e da una concreta presenza sul territorio.

Informazioni utili per contattare le due associazioni

Si ricorda che “Frida” accoglie presso la propria sede di via Dante Alighieri n. 31, con la reperibilità h24 anche telefonica al 327 9879516; mentre l’associazione “La Casa di Francesco” si trova in via Gentile, nel Quartiere di Sant’Antonino, sempre a Barcellona Pozzo di Gotto.