Barcellona, Consiglio comunale: salta la votazione sulla variazione di bilancio per gli eventi

Serata di stallo ieri in Consiglio comunale, dove la maggioranza non è riuscita a raggiungere il numero legale necessario per procedere alla votazione della variazione di bilancio relativa ai fondi destinati agli eventi cittadini.

L’opposizione, ad eccezione della consigliera Melangela Scolaro, ha disertato la seduta. Nonostante ciò, la maggioranza non è riuscita a essere in dieci presenti, come richiesto per la validità del voto, determinando così il rinvio del punto all’ordine del giorno.

Dopo il rinvio della seduta del giorno prima e la caduta del numero legale, la seduta si era aggiornata proprio per la variazione di bilancio pari a 7500 euro legata all’organizzazione delle manifestazioni e delle iniziative culturali del Comune.