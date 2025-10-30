ASP Messina e Policlinico promuovono la Giornata Mondiale dell’Ictus: nasce la rete Stroke nella provincia

L’ASP di Messina, in collaborazione con l’UOSD Stroke del Policlinico Universitario e con il Comune di Messina, ha organizzato un evento in occasione della Giornata Mondiale dell’Ictus, dedicato alla prevenzione, alla sensibilizzazione e alla creazione di una rete territoriale per la gestione dell’ictus cerebrale.

Una rete per la prevenzione e il trattamento dell’ictus

Il direttore generale dell’ASP di Messina, Giuseppe Cuccì, ha sottolineato l’importanza di potenziare la rete sanitaria nella provincia:

“È fondamentale realizzare al più presto delle Unità Stroke negli ospedali della zona Tirrenica e dei Nebrodi. Il tempo è un fattore decisivo nell’intervento sull’ictus. Vogliamo collaborare con l’Unità Stroke del Policlinico di Messina, che già opera in modo eccellente in città, per creare una rete capillare di intervento e assistenza.”

Impegno del Comune di Messina: prevenzione e sensibilizzazione

Il sindaco Federico Basile e l’assessore alle politiche sociali e alla salute Alessandra Calafiore hanno ribadito l’importanza della collaborazione istituzionale:

“Coinvolgere la cittadinanza nella prevenzione dell’ictus è fondamentale. Giornate come questa servono a sensibilizzare e a diffondere corretti stili di vita per la salute.”

Fattori di rischio e prevenzione primaria

Durante la conferenza, i responsabili del Progetto PL11 per le Malattie Croniche Non Trasmissibili, Giuseppe Ruggeri ed Eliana Tripodo, insieme a Chiara Schirò (UO Educare e Promuovere alla Salute), Rosaria Cuffari (Direttore UOC Centro Gestionale Screening) e Marina Ruggeri (neurologa ASP), hanno evidenziato:

“Una parte rilevante degli ictus è prevenibile intervenendo sui fattori di rischio: ipertensione, fumo, diabete, colesterolo alto, fibrillazione atriale, sedentarietà, obesità, abuso di alcol e apnea del sonno.”

Il prof. Antonio Toscana, direttore dell’UOSD Stroke del Policlinico, ha ricordato che “ogni anno si registrano circa 450 ricoveri per ictus o sospetti ictus a Messina”, evidenziando quanto sia urgente rafforzare le misure di prevenzione e diagnosi precoce.

Attività collaterali e iniziative sanitarie

Durante l’evento, l’ASP di Messina ha predisposto un’area dedicata alle vaccinazioni, in collaborazione con il Centro Vaccinale dell’UOSD Igiene Ospedaliera dell’AOU Policlinico, diretto dalla Dott.ssa Cristina Genovese, per la prevenzione della febbre e del papilloma virus (HPV).

Significativa anche la testimonianza personale dell’addetto stampa dell’ASP, Gianluca Rossellini, che ha condiviso la propria esperienza diretta sul tema della salute e della prevenzione.

Un impegno globale per la salute cerebrovascolare

L’iniziativa dell’ASP di Messina si inserisce tra le attività della Global Stroke Action Coalition, che ogni anno promuove la Giornata Mondiale dell’Ictus per diffondere consapevolezza su una delle principali cause di mortalità e disabilità a livello mondiale.