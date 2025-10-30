A Palazzo D’Amico, successo per l’iniziativa promossa dall’ODCEC di Barcellona

Nella suggestiva cornice di Palazzo D’Amico a Milazzo si è svolto il convegno dal titolo “Gestione contributiva e fiscale nel settore agricolo”, organizzato dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Barcellona Pozzo di Gotto (ODCEC), in collaborazione con l’ODCEC di Patti.

L’evento ha rappresentato un importante momento di confronto su temi di grande attualità per il comparto agricolo, con l’obiettivo di rafforzare la collaborazione tra professionisti, istituzioni e associazioni di categoria del territorio messinese.

Un incontro per rafforzare la rete della legalità nel settore agricolo

L’apertura dei lavori è stata curata dal Presidente dell’ODCEC di Barcellona Pozzo di Gotto, dott. Salvatore Stifanelli, che ha sottolineato la necessità di creare una rete di legalità tra tutti gli attori coinvolti – ordini professionali, associazioni e istituzioni – per tutelare e sostenere un settore agricolo in continua crescita nella provincia di Messina.

Sono seguiti i saluti istituzionali del Consigliere Nazionale dott. Aldo Campo, delegato all’“Economia e fiscalità del lavoro” del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, e dei rappresentanti di numerose realtà professionali e associative:

il dott. Nino Monnia e il dott. Salvatore Messina per l’ Ordine degli Agronomi ;

il dott. Nicola Bellomo , segretario generale ANCAL (Associazione Nazionale Commercialisti Area Lavoro);

il dott. Giancarlo Sponchia , presidente ANIV (Associazione Nazionale Ispettori di Vigilanza);

i dottori Stefano Cannistrà ed Enzo Livoti per la C.I.A. (Confederazione Italiana Agricoltori) di Milazzo e Barcellona;

il dott. Giuseppe Saporita, presidente dell’UGDCEC di Barcellona Pozzo di Gotto.

Focus su collaborazione e nuove sinergie

Durante l’incontro è stato evidenziato il recente protocollo d’intesa tra ANCAL e ANIV, volto a creare un osservatorio permanente tra commercialisti e ispettori per sviluppare linee interpretative condivise in materia di normativa fiscale e contributiva.

Tra gli interventi di rilievo, quelli del direttore provinciale INPS di Messina, dott. Gaetano Minutoli, del dott. Adriano Scimone, responsabile della direzione INPS di Milazzo, e del dott. Ettore Staiti, componente del centro studi ANIV.

Particolare attenzione è stata riservata alla presentazione della nuova Agenzia complessa INPS di Milazzo, con i servizi offerti al territorio e alle imprese agricole.

Contributi tecnici e approfondimenti fiscali

Sotto la moderazione del presidente Stifanelli, sono stati ribaditi i rapporti di collaborazione tra commercialisti, istituzioni e associazioni di categoria, ritenuti fondamentali per migliorare la gestione amministrativa e fiscale delle imprese agricole.

Tra i relatori tecnici:

il dott. Salvatore Virone dell’ODCEC di Palermo;

la dott.ssa Francesca Dugo e il dott. Giovanni Parisi , funzionari INPS;

il dott. Nicolò Amoroso, direttore C.I.A. Sicilia Orientale, che ha illustrato le misure della PAC 2023-2027 e le opportunità per il comparto.

Il dott. Virone ha inoltre presentato un documento di sintesi sugli adempimenti fiscali e contributivi del settore agricolo, redatto insieme al rag. Carmelo Fugazzotto dell’ODCEC di Barcellona, che sarà a breve pubblicato dalla Fondazione Nazionale Commercialisti.

Lectio magistralis e conclusioni

Le conclusioni del convegno sono state affidate al prof. Maurizio Gandolfo Ballistreri, ordinario di Diritto del Lavoro all’Università di Messina, che con una lectio magistralis ha delineato le principali linee guida dei rapporti di lavoro in agricoltura, tra evoluzione normativa e prospettive future.

L’evento ha registrato una numerosa e qualificata partecipazione di pubblico, con professionisti, imprenditori e studenti che hanno animato il dibattito con interventi e quesiti mirati, segno dell’interesse crescente per un tema centrale nello sviluppo economico del territorio.