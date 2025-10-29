“Ripariamo Vite”: teatro come rinascita nel carcere di Barcellona P.G.

Un viaggio tra arte, cultura e umanità prende forma all’interno dell’Istituto penitenziario “Vittorio Madia” di Barcellona Pozzo di Gotto grazie al progetto “Ripariamo Vite – un’officina riabilitativa attraverso l’arte segreta del Kintsugi”, promosso da D’aRteventi. Un’iniziativa che unisce teatro, riabilitazione e crescita personale, trasformando la fragilità in forza, proprio come insegna l’antica arte giapponese del Kintsugi, che ripara le crepe con oro, rendendole simbolo di rinascita.

La “Giara” di Pirandello interpretata dai detenuti-attori

Fulcro del progetto è la messa in scena della “Giara” di Luigi Pirandello, portata sul palco dalla Libera Compagnia del Teatro per Sognare, formata da detenuti-attori che partecipano al laboratorio teatrale condotto da D’aRteventi. Accanto a loro, la Compagnia delle Signore di Patti, la studentessa dell’Università di Messina Adriana Malignaggi del gruppo “Liberi di Essere Liberi” e il musicista Pietro Scilipoti con le sue note di musica popolare. Il movimento scenico è curato da Giovanna Prizzi, il trucco e parrucco da Giovanna Gaudenzi, la regia da Giuseppe Spicuglia con Viviana Isgrò come aiuto regia, e la direzione artistica da Daniela Ursino.

Il progetto “Ripariamo Vite” è un’iniziativa che mira a promuovere la riabilitazione e la reintegrazione dei detenuti attraverso l’arte e l’agricoltura attraverso un messaggio che vuole avvicinare alla cultura della vita.

L’evento è un esempio che sottolinea come il teatro possa essere un potente strumento di cambiamento e di crescita, anche in contesti difficili come il carcere. La rappresentazione della “Giara”, in questo senso, assume un significato profondo: il celebre vaso di Don Lolò verrà “riparato” con un mastice d’oro, proprio come nel Kintsugi, a simboleggiare la possibilità di rinascere dalle proprie ferite.

Nonostante il teatro del carcere non sia ancora pronto, la compagnia ha trovato spazi alternativi per continuare il percorso formativo, dimostrando che la cultura può fiorire anche nei luoghi più inaspettati.

Una rete al servizio della rinascita

Il progetto, ideato da D’aRteventi, si fonda su una rete di collaborazioni virtuose. Associazione Le Miniere, capofila e parco naturale dedicato all’inclusione di soggetti fragili; Cooperativa Azione Sociale, con la sua esperienza di quarant’anni nei servizi per persone svantaggiate; La Zappa e il Lombrico, fattoria immersa in un’oasi naturale specializzata nell’agricoltura biologica; Uepe – Ufficio di esecuzione penale esterna e le sue antenne operative; e l’Orto Botanico di Messina, come preziosa consulenza sul mondo delle piante.

Fondamentale la sinergia con la Direttrice dell’Istituto Romina Taiani, che crede fortemente nel valore della cultura come strumento di riscatto, e il capo area trattamentale Rosaria De Luca, il Comandante della Polizia Penitenziaria Salvatore Parisi e il Presidente del Tribunale di Sorveglianza Francesca Arrigo.

A sostenere il progetto anche la Curia Arcivescovile di Messina, con l’Arcivescovo Mons. Giovanni Accolla, e l’Università di Messina, che ha rinnovato il protocollo d’intesa attraverso la Rettrice Giovanna Spadari, con gli studenti di “Liberi di Essere Liberi”.

“Ripariamo Vite” diventa così un laboratorio di umanità, dove teatro e arte diventano strumenti di libertà interiore e rinascita sociale.