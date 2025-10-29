Barcellona, dal Consiglio le novità su assegno di inclusione. Stasera un solo punto all’Odg

Nella seduta di ieri sera del Consiglio comunale, presieduto da Angelo Paride Pino, l’aula ha approvato all’unanimità la variazione di bilancio che consentirà al Comune di procedere con l’assunzione degli assistenti sociali, una misura attesa da mesi e fondamentale per l’avvio dell’assegno di inclusione (ADI).

Il provvedimento, sostenuto in modo bipartisan da tutti i 18 consiglieri presenti, rappresenta un passo decisivo per garantire il funzionamento dei servizi sociali comunali e dare risposte concrete alle famiglie in difficoltà. La misura dota finalmente il Comune degli assistenti sociali di cui aveva urgente bisogno e consente, almeno in parte, di risolvere la questione legata all’assegno di inclusione. Durante la discussione non sono mancate alcune polemiche, in particolare sul fatto che il concorso per l’assunzione fosse stato bandito prima ancora che vi fosse la certezza sulla disponibilità dei fondi e sulle lungaggini burocratiche che hanno causato la situazione di stallo attuale, con molte famiglie ancora in attesa di ricevere assistenza. Alla fine, tuttavia, il punto è stato approvato dal Consiglio comunale.

È stata espressa soddisfazione da più parti per l’approvazione della variazione di bilancio, che consentirà al Comune di dotarsi delle figure professionali necessarie alla gestione delle pratiche relative all’assegno di inclusione. Si è detto soddisfatto anche il Presidente del Consiglio Angelo Paride Pino che ha sottolineato l’unione del Consiglio in tal senso.

Grazie a questa approvazione, a breve dovrebbe avviarsi l’iter di assunzione del nuovo personale, già selezionato tramite concorso pubblico.

Le altre delibere approvate e i punti rinviati

Nel corso della seduta sono state trattate anche altre proposte di delibera. Tra queste:

una variazione di bilancio relativa ai fondi del PNRR per il potenziamento dei servizi digitali comunali, approvata con l’astensione dei consiglieri di Forza Italia. I fondi saranno utilizzati anche per l’informatizzazione dell’ Aula consiliare e per l’aggiornamento dei software tributari ;

la revisione del piano delle farmacie comunali , approvata con un emendamento del consigliere David Bongiovanni , condiviso da maggioranza e opposizione, che comporta solo piccoli aggiustamenti territoriali;

il piano delle alienazioni dei beni comunali, ritirato dall’amministrazione su proposta dell’assessore Salvatore Coppolino per aggiornare l’elenco degli immobili, alcuni dei quali sono stati recentemente locati.

Numero legale caduto sull’ultima variazione di bilancio

L’ultima proposta in discussione, una variazione di bilancio di 7.500 euro per attività culturali, presentata dall’assessore Angelita Pino, non è stata votata per la caduta del numero legale dovuta all’uscita dei consiglieri di Forza Italia. Il punto verrà riproposto nella seduta di questa sera alle 19 per la nuova votazione.