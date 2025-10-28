Rubavano rame in un’azienda: arrestati quattro catanesi

Nella nottata di ieri, i Carabinieri di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo hanno arrestato in flagranza quattro catanesi, due dei quali già noti alle Forze dell’ordine, per furto aggravato in concorso.

L’arresto è scaturito nell’ambito delle ricerche che la Centrale Operativa dei Carabinieri di Barcellona aveva diramato alle proprie pattuglie e a quelle dei Comandi limitrofi per rintracciare un’autovettura che era stata rubata nella zona di Santa Lucia del Mela.

Proprio a Santa Lucia del Mela, gli agenti hanno individuato e bloccato tre soggetti che si trovavano nelle vicinanze di un’azienda di installazione di impianti elettrici, intenti ad asportare dei cavi di rame in parte già caricati a bordo di un automobile noleggiata a Catania.

Allo stesso tempo, nel Comune confinante di San Filippo del Mela, un equipaggio della Sezione Radiomobile di Milazzo e una pattuglia della Stazione locale hanno intercettato il veicolo di cui era stato precedentemente segnalato il furto, sorprendendo a bordo un quarto soggetto e ulteriori cavi di rame asportati presso la stessa azienda.

Il tempestivo intervento delle Forze dell’Ordine ha permesso di recuperare approssimativamente 800 metri di cavi in rame, dal valore complessivo di circa 5.000 euro.

Gli accertamenti eseguiti nell’immediatezza hanno consentito di ricondurre allo stesso episodio criminoso tutti i soggetti fermati, i quali sono stati arrestati e reclusi presso la Casa Circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.