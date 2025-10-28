Problematiche nella sede dell’I.T.T. -L.S.S.A. “Copernico” di Via Aldo Moro: l’appello di alcuni genitori

Dopo il trasferimento, avvenuto a inizio anno, di diverse classi della sezione informatica dell’Istituto ITT-LSSA “Copernico” nella sede distaccata di Via Aldo Moro n.19, sono state riscontrate delle criticità riguardo la sede che risulta poco idonea alle funzioni richieste.

In una lettera indirizzata al Sindaco della Città Metropolitana di Messina Federico Basile, al Dirigente Scolastico del Copernico Angelina Benvegna e al Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto Pinuccio Calabrò, alcuni genitori hanno manifestato forte preoccupazione e insoddisfazione.

“L’aver adattato ad ambiente scolastico un edificio con diversa destinazione, considerando che molti laboratori non sono ancora pronti, influisce direttamente sulla qualità dell’esperienza educativa degli studenti oltre che sulla loro sicurezza, denotando una mancanza di programmazione a lungo termine.”

“Speravamo che quanto vissuto da noi genitori più di 30 anni fa non si ripetesse per i nostri figli, ma purtroppo constatiamo che le condizioni non sono cambiate e si continua ad operare in emergenza senza programmi a lungo periodo.”

“Tutto questo è un peccato, se pensiamo che in un periodo straordinario di investimenti come quello del PNRR, non si è riusciti a progettare e realizzare un nuovo Istituto Tecnologico, con sede unica, spazi adeguati, palestre e laboratori moderni, in grado di rispondere alle reali necessità della formazione tecnologica, garantendo ambienti sicuri e funzionali per gli studenti, come avviene in altri contesti regionali e nazionali.”

La richiesta rivolta alle istituzioni

Elencate le criticità, i genitori richiedono l’impegno delle istituzioni coinvolte affinché vengano completate le aule con attrezzature adeguate ad un istituto di informatica, completati i laboratori specialistici e reso il plesso scolastico idoneo alla completa fruizione, con i requisiti necessari a garantire le lezioni nella normalità.