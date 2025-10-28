Pace del Mela, un incidente stradale costa la vita a Mariarosa Cavò de “La Casa del dolce”

Un grave incidente stradale è costato la vita questa mattina a Mariarosa Cavò, 49 anni, molto conosciuta a Giammoro per la sua attività nel bar “La Casa del Dolce”.

La donna stava percorrendo via Pirandello a bordo della sua Citroën C3 quando, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso il controllo del veicolo in una curva. L’auto è finita fuori strada, precipitando per diversi metri e schiantandosi nel terreno sottostante. Per la conducente non c’è stato nulla da fare.

Mariarosa, originaria di Messina, era apprezzata da tutti per la sua gentilezza e il suo sorriso, punto di riferimento per tanti clienti del bar. La comunità di Giammoro è sconvolta da una tragedia che colpisce ancora la famiglia Cavò: pochi mesi fa, a giugno, in un altro incidente stradale era morto il nipote Gabriele, appena 17enne.

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Sul posto, è intervenuta la squadra VF del distaccamento di Milazzo, giunta sul posto con un’autopompa serbatoio (APS) e un pick-up dotato di modulo attrezzato, ha operato per il recupero di un’autovettura precipitata lungo una scarpata e ribaltatasi. All’interno del mezzo è stato rinvenuto il corpo della donna, estratto dai Vigili del fuoco con l’ausilio delle attrezzature di soccorso. Sul luogo dell’incidente erano presenti anche il personale sanitario del 118 (per la constatazione del decesso) e le forze di polizia per i rilievi di competenza. Dopo aver bonificato e messa in sicurezza l’area interessata, i Vigili del fuoco hanno fatto rientro in sede intorno alle ore 8:20.