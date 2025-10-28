Oratorio FMA: al via la Stagione Teatrale 25/26 del “Dinamico Teatro”

Sette spettacolo tra musical, commedie brillanti e grandi classici
Il “Dinamico Teatro”, ospitato nei locali dell’Oratorio FMA di Barcellona Pozzo di Gotto, presenta la Stagione Teatrale 2025/26, giunta alla sua seconda edizione.
Il nome “Dinamico Teatro” ne definisce la missione: è un teatro che si modifica sulla base delle esigenze dell’artista. La sala stessa prende una nuova forma a seconda dello spettacolo in scena.
La stagione offre un viaggio attraverso diversi generi: dalla critica sociale in chiave musical di “Chicago” alla commedia degli equivoci “Non mi dire te l’ho detto” passando per le riflessioni sull’amicizia di “Bianco” e la magia shakspeariana di “Sogno di una notte di mezza estate”.
All’interno del cartellone sono presenti inoltre il moderno musical pop “Six ex wives” e la satira sul mondo del lavoro “Il capo dei miei sogni”.
Il costo del biglietto d’ingresso singolo è fissato a 8,00 €.
Il programma degli spettacoli
- 16 novembre 2025, ore 18: “Chicago”, regia di Gianni Martino e Edvige Giusto. La storia di Roxie Hart, casalinga e assassina, che trasforma il suo crimine in uno spettacolo mediatico nella Chicago degli anni ’20.
- 14 dicembre 2025 ore 18: “Non mi dire te l’ho detto”, regia di Pippo e Mariarosa Bucca. Una commedia brillante su un medico donnaiolo che presta la casa a un amico per un appuntamento al buio, finendo in una spirale di equivoci quando la donna misteriosa si rivela essere sua moglie.
- 25 gennaio 2026 ore 18: “Il capo dei miei sogni”, regia di Virginia Scoglio. Luca Lamberti, indebitato a causa del gioco d’azzardo, intraprende il lavoro di “acchiappasogni” e spinge i lavoratori a licenziarsi facendo leva sulle loro passioni.
- 21 febbraio 2026 ore 18: “Bianco”, regia di Sergio Campisi. Liberamente ispirato a “Art” di Jasmine Reza, lo spettacolo vede tre amici confrontarsi davanti a un’enigmatica tela bianca, in un viaggio che riflette sul valore fragile dell’amicizia.
- 15 marzo 2026 ore 19: “Sogno di una notte di mezza estate”, regia di Gianni Martino. Un intreccio di incantesimi e scambi d’amore in un bosco fatato vicino Atene che coinvolge quattro amanti, le creature magiche e il folletto punk.
- 12 aprile 2026 ore 19: “Six ex wives, il musical”, regia di Salvo Calabrò. Le sei mogli di Enrico VII si sfidano in un concerto pop per decidere chi abbia sofferto di più, riscattando le loro storie in chiave moderna e ironica.
- 31 maggio 2026 ore 19: “Teatri in corso”, regia di Giuseppe Pollicina e Ivan Bertolami. Due attori si sfidano a suon di cultura e ironia sofisticata, in un mix che spazia dal teatro canzone di Gaber alla commedia brillante dei classici.
Per informazioni contattare Anthony Foti, Direttore Artistico al numero 348 7105261.