Montalbano Elicona, 275mila euro per la riqualificazione della strada agricola Fontana Pumo Rinaldino

Il Comune di Montalbano Elicona beneficia di un finanziamento pubblico per la manutenzione straordinaria della strada interpoderale “Fontana Pumo Rinaldino”, nell’ambito del programma regionale per il miglioramento della viabilità rurale.

Un collegamento importante, fortemente degradato

La strada “Fontana Pumo Rinaldino” collega il quartiere Giardino ai fondi agricoli situati a nord del centro abitato, in un’area caratterizzata da coltivazioni di frumento, uliveti e noccioleti.

Attualmente, l’infrastruttura è fortemente degradata: le principali criticità riguardano l’assenza di un adeguato sistema di drenaggio, la forte pendenza del tracciato e il deterioramento della condotta fognaria sottostante.

L’intervento, del valore complessivo di 275.000 euro, è stato ammesso tra i ventiquattro progetti selezionati dall’Ente di Sviluppo Agricolo attraverso l’avviso pubblico a sportello. La determinazione n.865 del 22 ottobre 2025 ha utilizzato l’elenco degli interventi approvati, finalizzati al ripristino e all’efficientamento della rete viaria extraurbana.

Il progetto presentato dal Comune è risultato conforme ai requisiti previsti, con obiettivi chiari e una proposta tecnica in line con i criteri ambientali e funzionali richiesti.

L’impegno del Sindaco Nino Todaro

“Il finanziamento rappresenta un riconoscimento significativo per l’impegno della nostra amministrazione” – dichiara il Sindaco Nino Todaro. “Il progetto sulle strade interpoderali avrà un impatto concreto sulla quotidianità degli agricoltori e degli allevatori e contribuirà a rendere più sostenibile e vivibile il nostro territorio.”

“Nonostante le limitate risorse disponibili, il Comune ha già avviato una concreta progettazione per diversi interventi in aree rurali, confermando l’attenzione costante verso il settore agricolo, considerato prioritario nel nostro programma di mandato.”