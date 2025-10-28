“La tasca segreta. Storie dal Cammino di Santiago”: la presentazione sabato 8 novembre

Sabato 8 novembre alle ore 17:30, presso la Libreria Gutenberg di Barcellona Pozzo di Gotto, sarà presentato il libro di Carmelo Eduardo Maimone dal titolo “La tasca segreta. Storie dal Cammino di Santiago”.

L’incontro si aprirà con i saluti del libraio Giovanni Mazzeo a cui seguiranno gli interventi di Carmelo Eduardo Maimone, autore del libro e di Giulia Carmen Fasolo, editrice. A dialogare con l’autore sarà invece Gabriella Bertuccini, Docente di Filosofia.

La trama del libro

“La tasca segreta” è un’opera intensa, all’interno della quale si intrecciano racconto e pensiero, emozione e analisi. Il titolo suggerisce un luogo simbolico, intimo e misterioso, che cela ricordi, desideri e verità taciute. Attraverso la parola scritta, l’autore accompagna il lettore in un viaggio interiore, invitandolo a scoprire ciò che si nasconde dietro la superficie delle cose e delle relazioni umane.