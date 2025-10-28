GAL Tirrenico “Mare e Monti Borghi”: Giuseppe Mandanici è il nuovo Presidente

Nella giornata di ieri, 27 ottobre 2025, si è insediato il nuovo CdA del GAL Tirrenico “Mare e Monti Borghi”, che ha confermato, all’unanimità e per acclamazione, l’indicazione giunta dall’assemblea dei soci del Sindaco di Castroreale, avv. Giuseppe Mandanici come nuovo Presidente e del Rag. Michele Cappadona in qualità di Vice Presidente.

Dopo tre animate assemblee che hanno consentito di giungere alla nomina degli undici nuovi consiglieri, la prima seduta del nuovo CdA si è svolta all’insegna di un clima sereno e cordiale con l’intervento, propositivo e foriero di nuovi traguardi, da parte di tutti i componenti eletti in rappresentanza dei vari gruppi di interesse.

Un particolare ringraziamento è stato rivolto al precedente CdA per gli obiettivi raggiunti, grazie ai quali il GAL ha potuto impegnare tutte le risorse del PAL realizzando opere infrastrutturali a vantaggio di tutti i territori GAL.

I gruppi di interesse GAL sono soggetti pubblici e privati tra i quali: enti locali (13 comuni), organizzazioni di categoria (agricoltori, artigiani, operatori turistici), organizzazioni datoriali, associazioni del terzo settore e rappresentanti della cittadinanza.

I componenti del nuovo Consiglio di Amministrazione