Falcone, il TAR Catania ferma l’antenna Iliad: “Mancata pubblicità dell’istanza, violato il diritto dei cittadini all’informazione”

Stop giudiziario all’installazione di una nuova antenna telefonica nel Comune di Falcone. Con la sentenza depositata il 21 ottobre 2025, il TAR di Catania ha accolto il ricorso presentato da una cittadina falconese, assistita dall’avvocato Francesco Puliafito, annullando il titolo autorizzativo che si era formato per “silentium” a favore della società Iliad Italia S.p.A. per la realizzazione di un impianto di telefonia mobile in via Fiume, a ridosso di abitazioni civili.

Secondo i giudici amministrativi, l’autorizzazione è illegittima perché il Comune non ha dato pubblicità all’istanza di autorizzazione presentata da Iliad, come invece impone l’articolo 44 del Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. 259/2003). Tale adempimento – ha sottolineato il TAR – rappresenta una garanzia essenziale per i cittadini, che devono essere messi in condizione di conoscere il progetto e partecipare al procedimento amministrativo.

Il principio ribadito dal TAR: “La pubblicità non è una formalità, ma un diritto”

Nella motivazione, i giudici hanno richiamato una consolidata giurisprudenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 20 settembre 2023, n. 8436; 4 ottobre 2024, n. 7976), ribadendo che la mancata pubblicità dell’istanza non può essere sanata e comporta l’illegittimità del titolo autorizzativo.

“L’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici – si legge nella sentenza – deve essere preventivamente pubblicizzata a cura dello sportello locale, al fine di sensibilizzare la popolazione coinvolta e consentire la partecipazione degli interessati al processo decisionale.”

Il TAR ha inoltre chiarito che la violazione di tale obbligo non impedisce la formazione del silenzio-assenso, ma ne determina l’illegittimità in quanto priva i cittadini di un diritto di partecipazione garantito dalla legge e dai principi di trasparenza amministrativa.

Comune condannato alle spese

Il ricorso, fondato sul mancato rispetto dell’articolo 44, comma 5, del D.Lgs. 259/2003, è stato quindi accolto, con l’annullamento dell’autorizzazione tacita e la condanna del Comune di Falcone al pagamento delle spese processuali, quantificate in 1.500 euro oltre accessori di legge.

Le spese sono invece state compensate nei confronti dell’Arpa e della società Iliad.

Un precedente importante

La decisione assume rilievo non solo per il caso specifico, ma anche sotto il profilo giurisprudenziale, poiché riafferma che, per la realizzazione di antenne e infrastrutture di telecomunicazione di notevoli dimensioni o ad alto impatto visivo e ambientale, non basta la semplice presentazione di una SCIA o di un’istanza autorizzativa. Occorre garantire ai cittadini informazione e partecipazione, principi cardine di una pubblica amministrazione trasparente e democratica.