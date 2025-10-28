Dracula: A Love Tale, Luc Besson si muove tra romanticismo e (poco) horror

“Dracula: A Love Tale”, ultimo film di Luc Besson ispirato al capolavoro letterario di Bram Stoker, è stato presentato in anteprima alla Festa del Cinema di Roma e uscirà nelle sale dal 29 ottobre, distribuito da Lucky Red.

SINOSSI

Transilvania, XV secolo. Il principe Vladimir, dopo la perdita improvvisa della moglie, rinnega Dio, ereditando così una maledizione eterna: diventare un vampiro. Condannato a vagare nei secoli, sfida il destino e la morte stessa, guidato da un’unica speranza: ritrovare l’amore perduto.

L’intento del regista francese è chiaro: “Voglio raccontare una storia d’amore, un uomo destinato ad aspettare 400 anni per rivedere sua moglie, questa è la storia del film. Poi ho usato Dracula, per giocarci un po’, ma il film non è affatto su Dracula“. Sin dall’inizio il focus è, quindi, sull’amore viscerale che provano il principe Vladimir e la sua principessa, che in una delle scene iniziali lo intima proprio di tornare dalla battaglia, perchè senza di lui non può vivere.

La narrazione è incentrata sulla perdita e sulla ricerca spasmodica dell’amata, che rivelano parti dell’animo del vampiro diventato ormai cult. Caleb Landry Jones è magistrale in questo, riuscendo egregiamente tramite gesti, sguardi e spasmi a rendere l’idea dell’animo consumato del protagonista. Questo Dracula è immensamente umano e fragile, porta i segni del tempo che ha trascorso senza la sua Elisabetta e sembra rinascere solo nel momento in cui la ritrova nella Mina della Parigi del 1889.

Questo amore destinato a superare lo spazio e il tempo è tangibile anche nella protagonista femminile, interpretata da Zoë Bleu Sidel, che, nel momento della reincarnazione in Mina, rivela di sentirsi vuota e alla ricerca inconsapevole di qualcosa che completi la sua vita. Ritorna ed essere se stessa solo nel momento in cui, anche lei decisamente vittima della maledizione, si ricongiunge con Dracula. “È la musica a farla riconnettere con se stessa, amo il fatto che sia l’arte ciò che ti fa tornare ad essere te stesso” commenta l’attrice a proposito della scena che sancisce il ricongiungimento tra i due amanti, ovvero quella in cui Elisabetta/Mina ascolta il motivetto che era la colonna sonora della loro vita di coppia e capisce di essere destinata a Vladimir.

Besson riesce a rendere anche ogni inquadratura non destinata a provare paura, anzi, cerca di far immedesimare lo spettatore nel tormento interiore del protagonisti. Le ambientazioni si alternano tra quelle pittoresche della Transilvania e quelle sensuali della Belle Epoque parigina, sono specchio dello stato d’animo delle scene.

Altro punto cardine della narrazione è sicuramente la tematica del sacro, che pervade tutto il film ed è incarnata dal prete interpretato da Christoph Waltz. Dracula è dannato e condannato a una vita eterna dal momento in cui rinnega Dio, in una delle scene meglio riuscite, dove viene racchiuso il sentimento più comune nei confronti della figura religiosa. Vladimir si chiede perché, nonostante avesse passato la vita a servirlo e combattere per lui, Dio gli avesse levato la cosa più importante della sua vita e non accetta che tutto possa fare parte di un piano divino.

La colonna sonora, prodotta da Danny Elfman, si sposa perfettamente con il sentimento che pervade tutto il lungometraggio, ovverlo la malinconia e l’ossessione del protagonista.

Il film non rappresenta sicuramente la classica visione di Dracula, per cui chi si aspetta di vedere la componente diabolica e oscura del mostro non gradirà questo film. Tuttavia, nonostante il susseguirsi di scene d’azione e ridicole, di attimi di follia e di passione, l’aspetto di questo film che è senza dubbio il migliore è il racconto ben riuscito, infinitamente romantico ed emotivo di un amore eterno ed impossibile da dimenticare.