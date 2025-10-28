Asilo nido quartiere Petraro: avviata la procedura di ristrutturazione

Con un comunicato, il Sindaco di Barcellona Pozzo di Gotto, Pinuccio Calabrò, annuncia l’avvio del processo di ristrutturazione e adeguamento dell’asilo nido sito nel quartiere Petraro.

Il progetto prevede la manutenzione e l’adeguamento degli impianti del nido di Petraro. L’importo complessivo stimato dei lavori ammonta a 766.000,00 euro, investimento che si inserisce nella volontà dell’Amministrazione Comunale di modernizzare il nido, rendendolo più sicuro e funzionale per i bambini.

Inoltre, è già stato adottato l’atto di determina e si è quasi pronti per l’affidamento dei lavori.

“Questa non è solo una riqualificazione edilizia; è un investimento concreto nel benessere e nella crescita dei nostri figli, garantendo loro spazi all’altezza delle esigenze didattiche e della qualità del tempo dedicato alle famiglie. Seguiremo da vicino l’intero iter per assicurarci che i lavori procedano celermente e nel migliore dei modi.”