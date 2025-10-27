XVIII Mostra Filatelico-Documentaria, speciale annullo postale dedicato all’unione di Barcellona e Pozzo di Gotto

Non solo un appuntamento per appassionati del settore, ma un’immersione nella storia della città del Longano. È quanto ha offerto ai visitatori la XVIII Mostra Filatelico-Documentaria organizzata dal Circolo Filatelico Numismatico “Longano”, presieduto da Christian Genovese, che è stata allestita dal 24 al 26 ottobre presso la Galleria civica Seme d’arancia.

Il tema e i curatori della mostra

Il tema dell’esposizione è stato il 190° anniversario dell’unione dei Comuni di Barcellona e Pozzo di Gotto; i curatori, Antimo Puca, Mimmo Ciarrotta, Pippo Leotta e Pietro Cannata, hanno esposto, rispettivamente, lettere del Settecento e dell’Ottocento partite ed arrivate a Barcellona e bolli postali, antiche cartoline viaggiate riguardanti chiese ed altri luoghi della città, altre cartoline raffiguranti il centro ed, infine, foto di attività svoltesi di fronte al vecchio Teatro Mandanici.

Lo speciale annullo filatelico

L’apposizione dell’annullo filatelico, realizzato per la ricorrenza da Poste Italiane su richiesta del Circolo Filatelico Numismatico “Longano”, è stato il momento centrale della mostra che si è svolto nel pomeriggio di sabato. Presenti per l’occasione il Direttivo del Circolo Filatelico, formato da Salvatore Cannata, Antimo Giunta, Mimmo Ciarrotta e Giuseppe Leotta, ed il team Poste Italiane dell’Ufficio filatelico di Barcellona via Roma 75 che ha curato un proprio spazio dedicato a prodotti filatelici correlati all’emissione del francobollo.

Il timbro è ispirato ad un dettaglio dello stemma del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ed è stato impresso – per “annullarne” il francobollo – su due cartoline realizzate dal Circolo Filatelico; le stampe riproducono una foto dell’antico Duomo di San Sebastiano ed un quadro di Iris Isgrò raffigurante il “Pozzo di Goto”, realizzate dal Circolo Filatelico.