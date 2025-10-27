Omicidio Perdichizzi: niente carcere per Salvatore Bucolo, lo ha deciso la Cassazione

La prima sezione penale della Corte di Cassazione ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Messina che confermava la custodia cautelare in carcere nei confronti di Salvatore Bucolo, 36 anni, presunto Killer di Giovanni Perdichizzi ucciso il primo gennaio 2013 dentro un bar davanti ad uno dei Presepi viventi della città, difeso dall’avvocato Filippo Barbera.

La Suprema Corte ha accolto integralmente il ricorso della difesa, “aprendo così la strada a una possibile e imminente scarcerazione dell’indagato, in attesa della nuova valutazione del Tribunale del riesame di Messina” – come comunicato dallo stesso avv. Barbera.

L’accusa: Bucolo tra i componenti del “commando” mafioso

Secondo le indagini della DDA di Messina, Bucolo sarebbe uno dei due componenti del commando di fuoco che il 1° gennaio 2013 avrebbe assassinato Giovanni Perdichizzi, considerato il boss del quartiere San Giovanni. L’agguato avvenne nel pomeriggio di Capodanno, all’interno di un bar cittadino. Perdichizzi fu colpito a morte da due colpi di lupara esplosi a bruciapelo da un killer, arrivato su uno scooter T-Max condotto da un complice rimasto all’esterno. Dopo l’esecuzione, i due si sarebbero dati alla fuga verso Castroreale, dove avrebbero abbandonato il motociclo rubato per poi essere prelevati da un terzo uomo non identificato.

Il movente secondo i pentiti: “Punito per aver trattenuto i proventi delle estorsioni”

L’omicidio di Giovanni Perdichizzi rimase irrisolto per anni, fino alle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia — tra cui Francesco D’Amico, Nunziato Siracusa e Aurelio Micale. Secondo i pentiti, il delitto sarebbe stato deciso dai vertici della famiglia mafiosa barcellonese come punizione per la “inaffidabilità” di Perdichizzi, accusato di aver trattenuto una parte dei proventi estorsivi senza riversarli nelle casse di Cosa Nostra. Un affronto che, secondo i codici mafiosi, sarebbe stato “autorizzato” direttamente dal boss Filippo Barresi, all’epoca latitante.

Le indagini e gli arresti: Bucolo e Crinò nel mirino della DDA

Nel marzo scorso, il GIP di Messina aveva disposto l’arresto di Salvatore Bucolo e del presunto complice Giovanni Crinò, detto “Roccia”, ritenuto il conducente del T-Max. Tuttavia, pochi giorni dopo, Crinò era stato scarcerato dal Tribunale del riesame, che aveva giudicato insufficienti gli indizi a suo carico. Diverso, invece, l’esito per Bucolo, già pregiudicato per associazione mafiosa e rapina, per il quale i giudici avevano confermato la gravità indiziaria e la necessità della misura cautelare in carcere.

La decisione della Cassazione: gli atti tornano ai giudici messinesi

” Una decisione – ha puntualizzato Barbera – a cui la difesa non si è arresa, proponendo il ricorso in Cassazione oggi accolto. Gli atti dovranno quindi tornare all’esame dei giudici messinesi che seguendo le indicazioni della Corte, dovranno rivalutare la necessità che in attesa del processo, Bucolo rimanga in carcere e non a piede libero”.

*Foto in evidenza: Avv. Filippo Barbera