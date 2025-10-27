L’associazione Avulss vince il Premio EsserCi “Giovani e Futuro”: la premiazione è avvenuta ieri a Messina

L’associazione Avulss di Barcellona Pozzo di Gotto è stata insignita del Premio EsserCi, appuntamento conclusivo di EsserCi Festival – LA PACE SI FA, nella categoria “Giovani e Futuro”.

La cerimonia di premiazione si è svolta ieri durante la quarta e ultima giornata del Festival nella Chiesa di Santa Maria Alemanna, Messina ed è stata presentata da Gisella Cicciò e Eduardo Abramo.

Le motivazioni del premio

Il premio è stato conferito alle associazioni che incarnano i valori del Festival e che dimostrano presenza attiva e solidale nella comunità. Inoltre, sia la proposta delle candidature sia la scelta dei vincitori sono state decretate liberamente dalle cittadine e dai cittadini che hanno partecipato registrandosi al portale dedicato.

Le categorie del premio

Le categorie del premio, e quindi le realtà non profit a vincere, sono state sette: “Ambiente e Natura”, “Arte, cultura e spettacolo”, “Diritti e inclusione”, “Giovani e Futuro”, “Invecchiamento Attivo / Solidarietà Intergenerazionale”, “Salute e Ricerca”, “Sport e Benessere”.

L’identità come tema della giornata

Il fulcro della giornata è stato il tema dell‘Identità, settima e ultima parola chiave del Festival, esplorata e condivisa attraverso esperienze artistiche che hanno arricchito le premiazioni. L’evento conclusivo non si è limitato a celebrare, ma ha avuto un carattere generativo. E’ stato finalizzato a dare significato al percorso compiuto nei giorni precedenti e ad ispirare i partecipanti verso un impegno tangibile nella creazione di una società più equa, inclusiva e solidale.