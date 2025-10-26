Rotary Club Barcellona: “1 su 30 e non lo sa”, prevenzione e consapevolezza sulla Fibrosi Cistica

Presso la sala del Parco Urbano Maggiore La Rosa, lo scorso 24 ottobre, si è svolta la conferenza promossa dal Rotary Club di Barcellona Pozzo di Gotto, nell’ambito della settimana nazionale di prevenzione della Fibrosi Cistica.

Dopo i saluti iniziali del Presidente Nicolò Mazzeo, le relazioni delle dottoresse Giuseppina Bruno e Rosalia Caranna hanno approfondito le cause, la trasmissione, i sintomi e l’evoluzione di questa grave malattia genetica.

Grazie ai continui progressi della ricerca scientifica, oggi le persone affette da Fibrosi Cistica possono contare su una maggiore aspettativa e qualità di vita.

“Uniti per fare del bene”: il Rotary promuove conoscenza, solidarietà e prevenzione.

Barcellona Pozzo di Gotto aderisce alla Campagna Nazionale “1 su 30 e non lo sa”

Il Comune di Barcellona Pozzo di Gotto ha aderito alla Campagna Nazionale “1 su 30 e non lo sa”, su iniziativa del Rotary Club locale.

Dal 20 al 26 ottobre, il Seme d’Arancia sarà illuminato di verde come simbolo di sensibilizzazione.

L’evento rientra nella campagna promossa dalla Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica, sostenuta in Sicilia dal Distretto Rotary 2110 – Sicilia e Malta, nell’ambito del progetto “Accendiamo la Sicilia”.

Questa iniziativa mira a informare la popolazione che 1 persona su 30 è portatore sano, spesso inconsapevole, di una mutazione genetica sul gene CFTR.

Una coppia di portatori sani ha una probabilità su quattro di avere un figlio affetto da Fibrosi Cistica, la malattia genetica grave più frequente in Italia.

Effettuare il test genetico prima del concepimento permette di conoscere il rischio genetico e intraprendere una gravidanza consapevole.