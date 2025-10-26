Online l’edizione di oggi 26 ottobre del tg 24LiveNews

È online una nuova edizione del TG settimanale 24liveNews, con la rassegna delle principali notizie di cronaca, politica, attualità e sport che hanno segnato la settimana a Barcellona Pozzo di Gotto e nella provincia di Messina. L’edizione è condotta dal giornalista di Tindaro Natoli.

Settimana intensa sul fronte giudiziario.

A Barcellona Pozzo di Gotto, la Guardia di Finanza ha arrestato due imprenditori — Maurizio Sebastiano Marchetta (ex vicepresidente del Consiglio comunale) e Salvatore Biondo — accusati di caporalato e sfruttamento del lavoro in un distributore di carburante. Le indagini hanno rivelato gravi violazioni contrattuali e sfruttamento sistematico dei dipendenti. Sequestrati oltre 352 mila euro sui conti della società.

Duro colpo anche alla mafia barcellonese: due distinte operazioni coordinate dalla DDA di Messina hanno portato al sequestro di beni per 400 mila euro e all’emersione di nuove dichiarazioni da un collaboratore di giustizia.

Intanto, a Mazzarrà Sant’Andrea, la Prefettura di Messina ha disposto l’invio di una Commissione di accesso agli atti per verificare eventuali condizionamenti mafiosi nell’amministrazione comunale. Le verifiche riguarderanno appalti, personale e la gestione della discarica di contrada Zuppà.

A Barcellona Pozzo di Gotto cresce la preoccupazione per l’Assegno di inclusione a rischio. Il portavoce di Forza Italia Tommaso Pino ha denunciato i ritardi nelle assunzioni degli assistenti sociali, indispensabili per la gestione delle pratiche.

L’assessore al Bilancio Pasquale Tramontana ha proposto lo sblocco di circa un milione di euro, di cui oltre 500 mila destinati alla contrattualizzazione di dodici assistenti sociali per un anno, così da garantire la ripresa del servizio.

L’ASP di Messina amplia la rete degli Ambulatori di Prossimità, portando a sei i presidi territoriali attivi per contrastare la povertà sanitaria — uno anche a Barcellona Pozzo di Gotto.

Sempre in città, l’oratorio FMA ospita la seconda edizione del Festival di Comunità A.R.Co.I.R.I.S., con laboratori, incontri e ospiti d’eccezione come lo street artist Andrea Sposari e la chef senegalese Mareme Cisse.

A Merì, invece, è stato firmato un patto di amicizia con la città polacca di Grajewo, per promuovere scambi culturali e progetti comuni tra le due comunità.

Spazio anche al cinema con la rubrica 24live Cinema: da Roma, Aurora Puliafito racconta le interviste esclusive dal Roma Film Festival, tra i protagonisti Luisa Ranieri, Alessandro Gasmann, Nicolas Maupas e Damiano Gavino.

Nello sport, il giovane Matteo della Duilia Barcellona continua a distinguersi nell’atletica leggera, diventando esempio di inclusione e determinazione.

Attesa per il match tra Nuova Igea Virtus e Nissa FC, con diretta e interviste su 24live.it.

Nel basket, il Barcellona Basket affronta in casa il Basket Corato dopo la sconfitta nel derby con gli Svincolati Milazzo.