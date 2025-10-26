Barcellona, la seconda edizione del Festival A.R.Co.I.R.I.S.: le interviste

Ai nostri microfoni Francesco Giunta, Presidente della Cooperativa Sociale Utopia, afferma l’importanza della creazione di una rete al fine del rafforzamento dei processi educativi.

Si tratta di uno degli obiettivi a cui si rivolge il progetto A.R.Co.l.R.I.S., il cui Festival si è svolto il 24 e 25 ottobre all’Oratorio F.M.A. Casa della Fanciulla di via Regina Margherita a Barcellona Pozzo di Gotto.

Il progetto A.R.Co.l.R.I.S.– Attori in Rete per una Comunità Inclusiva che Riduca l’Isolamento Sociale –, è un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, che vuole favorire la creazione di buone prassi e nuovi servizi per una governance comunitaria tema di educazione dei minori.

“Questo Festival sta tentando di prendere in carico la questione educativa all’interno della comunità” – ha dichiarato ai nostri microfoni Mario Schermi, consulente scientifico del Festival. “È un tema difficile, che richiede molta pazienza e capacità di stare sulle questioni importanti e anche grande partecipazione. Il rischio è che questioni come questa rimangano appannaggio soltanto degli esperti, senza però diventare oggetto di discussione e conversazione pubblica”.