Barcellona, convocata per il 30 ottobre la Commissione Bilancio

Si terrà giovedì 30 ottobre la riunione congiunta della Commissione Bilancio e dei capigruppo consiliari del Comune di Barcellona Pozzo di Gotto, convocata per l’analisi preventiva della proposta di finanza di progetto (ai sensi dell’art. 193 del D.Lgs. n.36/2023) relativa al servizio di riscossione delle entrate comunali, presentata dalla società Municipia Spa.

L’iniziativa rientra in una fase preliminare di valutazione e confronto politico-amministrativo, finalizzata a esaminare in modo approfondito i contenuti e gli impegni pluriennali previsti dalla proposta.

Secondo quanto anticipato, il project financing proposto da Municipia Spa avrebbe una durata iniziale di sette anni, con la possibilità di un’estensione di ulteriori tre anni dedicati al completamento delle attività di riscossione coattiva.

L’obiettivo della convocazione è quello di consentire una valutazione condivisa tra tutte le forze politiche rappresentate in Consiglio comunale, al fine di individuare la soluzione più efficace e sostenibile per l’ente.

“Si tratta di una valutazione preventiva, ancora in fase di proposta da parte di Municipia – ha spiegato l’assessore al Bilancio Pasquale Tramontana – considerato che il progetto potrebbe impegnare il Comune per un periodo complessivo di sette anni più tre, abbiamo ritenuto opportuno aprire un confronto trasversale tra tutte le componenti politiche. L’obiettivo è ragionare insieme sulle possibili scelte e raccogliere suggerimenti per arrivare a una decisione condivisa e utile al Comune di Barcellona”.