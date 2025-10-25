Milazzo, al Teatro Trifiletti parte la nuova stagione di QuiNteatro con Blas Roca Rey: “Vincent Van Gogh – Le lettere a Theo”

La magia del teatro torna protagonista a Milazzo con l’apertura della VIII stagione di QuiNteatro, diretta da Giuseppe Pollicina.

L’ appuntamento è per domani, domenica 26 ottobre alle ore 18:00, sul palco del Teatro Trifiletti, andrà in scena “Vincent Van Gogh – Le lettere a Theo”, con Blas Roca Rey e la partecipazione del Maestro Luciano Tristaino ai flauti.

Uno spettacolo intenso e poetico, liberamente tratto dalle lettere che Van Gogh scrisse al fratello Theo, in cui l’artista olandese si racconta con un’energia vitale travolgente, quasi indomabile.

Emergono la sua passione assoluta per l’arte, la consapevolezza dolorosa della diversità, la sua visione del mondo e dell’uso dei colori, raggiunta dopo anni di studio, esperimenti e tormento creativo.

L’evento inaugura una stagione teatrale ricca di emozioni e grandi nomi, con abbonamenti disponibili a partire da 70 euro (palchi di primo e secondo ordine) e biglietti da 15 a 25 euro.