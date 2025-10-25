Crisi A2A e Valle del Mela: il PD e Azione–Socialdemocratici chiedono una svolta per l’area industriale tirrenica

Il Partito Democratico di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e della Valle del Mela esprime piena solidarietà ai lavoratori A2A e alle loro famiglie, dopo l’assemblea che ha messo in luce la drammaticità della situazione economica e occupazionale del territorio.

Durante l’incontro, al quale ha partecipato un numero significativo di dipendenti e rappresentanti sindacali, è emersa la crisi profonda dell’azienda e la preoccupazione crescente che investe l’intera area industriale del Tirreno, un tempo strategica per l’economia locale e oggi sempre più impoverita dallo smantellamento delle strutture produttive e dalla perdita degli indotti.

Il PD denuncia come particolarmente grave l’assenza delle istituzioni locali, a cominciare dai sindaci di Milazzo e Barcellona P.G., “incapaci di ascoltare e rappresentare le istanze di una popolazione messa in ginocchio da licenziamenti non compensati da nuove opportunità di lavoro”.

“È inaccettabile — sottolinea il PD — che un territorio ad alta vocazione industriale venga lasciato senza una visione di sviluppo. Occorre una politica industriale efficace che difenda le realtà produttive rimaste e rilanci l’occupazione con una prospettiva sostenibile.”

Il Partito Democratico di Milazzo, insieme ai circoli di Barcellona P.G. e della Valle del Mela, aderisce e sostiene la mobilitazione dei lavoratori, come già avvenuto in altre vertenze territoriali (tra cui la Cargill).

Sono già state attivate le rappresentanze regionali e nazionali del Partito per riportare la crisi dell’area tirrenica al centro dell’agenda politica.

“Le famiglie colpite da questa emergenza occupazionale hanno diritto a risposte concrete, al rispetto della propria dignità e a un futuro sostenibile.”

“C’è un silenzio che pesa come piombo sulla Valle del Mela. È il silenzio delle istituzioni — dei sindaci di Milazzo, Barcellona Pozzo di Gotto e dei comuni limitrofi — che osservano inerti la lenta agonia di un territorio un tempo simbolo dell’industria siciliana, oggi ridotto a landa industriale dismessa, dove la ruggine ha sostituito la speranza2 – si legge nella nota di Azione, dove si precisa che nelle assemblee dei lavoratori A2A è emersa una crisi non solo aziendale ma sistemica.

“L’incertezza sulla centrale termoelettrica di San Filippo del Mela, la mancanza di un piano industriale, la perdita dell’indotto e l’assenza di prospettive concrete hanno alimentato un profondo senso di abbandono sociale ed economico”.

A2A, un impianto vitale lasciato morire

Le organizzazioni sindacali Fiom, Fim e Uilm denunciano da mesi una situazione paradossale: un impianto ancora vitale e tecnicamente efficiente rischia di essere spento non per ragioni tecniche, ma per miopia politica e strategica.

A peggiorare il quadro, la decisione di A2A di spostare il progetto del termovalorizzatore da San Filippo del Mela a Catania: una scelta giudicata dannosa e incomprensibile, che priva l’area tirrenica di un’occasione unica di riconversione produttiva.

Il sito di San Filippo del Mela impiega oltre 160 lavoratori diretti e circa 150 dell’indotto stabile, arrivando fino a 400 unità nelle fasi di piena attività.

“Sono queste persone — scrivono Amendolia e Grasso — che pagheranno il prezzo di una scelta che non ha giustificazioni logiche né industriali.”

Regione e sindaci nel mirino: “assenza di visione”

La responsabilità, sostengono i due portavoce, ricade anche sulla Regione Siciliana, accusata di una totale assenza di politica industriale. Nessun piano di reindustrializzazione, nessuna cabina di regia, nessun coordinamento tra assessorati: solo anni di promesse non mantenute e fondi FSC e PNRR ancora inutilizzati.

“La Regione avrebbe dovuto imporre ad A2A un piano alternativo vincolante per la Valle del Mela, come previsto dalla legge regionale 8/2018, ma non lo ha fatto. È mancata la volontà, non le risorse.”

Anche i sindaci del comprensorio vengono accusati di latitanza istituzionale: assenti alle assemblee dei lavoratori, muti di fronte alla crisi, incapaci di rappresentare le istanze del territorio.

“Sono loro i primi responsabili della rappresentanza territoriale — scrivono — dovrebbero battere i pugni a Palermo e Roma, non limitarsi a conferenze stampa di circostanza.”

Un’occasione mancata per la transizione ecologica

Il termovalorizzatore di San Filippo del Mela avrebbe potuto rappresentare la chiave di volta per una riconversione sostenibile: lavoro, bonifiche e innovazione in un territorio classificato da anni come AERCA — Area ad Elevato Rischio di Crisi Ambientale.

Invece, si è scelto di spostare altrove investimenti e sviluppo, confermando la logica di una Sicilia divisa tra poli privilegiati e aree sacrificate.

“Non è mancato il denaro — concludono Amendolia e Grasso — è mancata la coscienza politica. La Valle del Mela non ha bisogno di solidarietà a parole, ma di investimenti veri, cantieri e una visione di futuro.”

Conclusione comune: serve una svolta vera

Pur da prospettive diverse, Partito Democratico, Azione e Partito Socialdemocratico convergono su un punto: la crisi della Valle del Mela non può più essere ignorata. Serve un piano di rigenerazione industriale e ambientale che riporti il lavoro e la dignità in una delle aree più produttive e ferite della Sicilia.

Solo con una politica industriale seria, coordinata e sostenibile la Valle del Mela potrà tornare a essere un motore dell’economia tirrenica, non un simbolo di abbandono.