“CircoliAMO Barcellona, territorio come museo diffuso a cielo aperto per unire memoria, futuro, cultura, impresa e innovazione

Un nuovo percorso di valorizzazione culturale, partecipazione e sviluppo turistico prende vita a Barcellona Pozzo di Gotto grazie al progetto “CircoliAMO Barcellona”, promosso dal GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi in sinergia con l’Amministrazione comunale con fondi erogati dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura.

Un’iniziativa ambiziosa e innovativa che punta a trasformare il territorio in un “museo diffuso” a cielo aperto, capace di unire memoria e futuro, cultura e impresa, identità e innovazione.

Un progetto per valorizzare l’identità territoriale

“CircoliAMO Barcellona” nasce come azione integrata di marketing territoriale, in complementarietà con l’Azione 3.5 del Piano di Azione Locale del GAL Tirrenico, e si propone di costruire una vera e propria rete culturale e turistica, capace di: mettere in connessione i luoghi simbolo della città e delle sue frazioni; attivare nuovi spazi di aggregazione e creatività; incentivare la partecipazione attiva della comunità; promuovere forme di turismo sostenibile, esperienziale e destagionalizzato.

Il cuore pulsante: i Giardini dell’Oasi

Il fulcro del progetto sarà il Centro di Interpretazione del Territorio, che sorgerà presso i Giardini dell’Oasi, luogo simbolico situato nel cuore della città, un tempo sede dell’antico Teatro Mandanici. Da qui partiranno i percorsi fisici e narrativi che guideranno cittadini e visitatori alla scoperta delle eccellenze culturali, naturali ed enogastronomiche del territorio.

Il centro fungerà da “porta d’accesso” alla rete, offrendo informazioni, laboratori, eventi creativi e itinerari tematici. Sarà uno spazio inclusivo e multifunzionale, aperto a giovani, turisti, associazioni e imprese locali.

Una rete di itinerari e spazi condivisi

Il progetto prevede la creazione di una rete strutturata di: Nodi culturali e creativi diffusi nei quartieri (spazi FabLab, co-working, laboratori, biblioteche, sportelli di ascolto); Centri di informazione turistica, anche sotto forma di “chioschi del cerchio”; Itinerari tematici che valorizzino il paesaggio, le tradizioni, l’artigianato e le esperienze locali.

I primi quattro itinerari in fase di attivazione sono: “Scirocco” – Artigianato e tradizioni; “Maestrale” – Il mare, la pesca e la cultura mediterranea; “Levante” – Le incursioni storiche e i racconti dal mare; “Ponente” – Il tramonto, la spiritualità e il senso del tempo.

Spazi pubblici rinnovati e arredo urbano artistico

“CircoliAMO Barcellona” interverrà anche nella qualificazione degli spazi pubblici attraverso installazioni artistiche e arredi urbani ispirati alla cultura locale: totem informativi, elementi di seduta, fontane, fioriere, posaceneri e ombreggiatori, tutti realizzati con materiali autoctoni da artigiani e artisti del territorio.

Obiettivi: inclusione, occupazione e turismo sostenibile

Il progetto intende rispondere a sfide sociali e territoriali centrali: promuovere uguaglianza di genere, benessere, formazione e partecipazione attiva; rafforzare l’identità locale e il senso di comunità; generare nuove opportunità occupazionali nei settori culturale, creativo, turistico; migliorare la competitività turistica del territorio attraverso un’offerta strutturata, innovativa e coerente con i principi del turismo sostenibile.

Connessioni con le reti esistenti

CircoliAMO” si integra con i principali itinerari riconosciuti a livello regionale e nazionale: il Sentiero Italia; la Via Francigena delle Montagne; il circuito dei Borghi più belli d’Italia; il progetto “Mare Natura Sicilia” per il turismo naturalistico.

Una visione condivisa per il futuro del territorio

Il progetto rappresenta un cambio di paradigma nella visione e nella gestione del turismo locale, puntando su una governance partecipata e su una collaborazione trasversale tra pubblico, privato, imprese culturali e cittadini. L’Amministrazione Comunale e il GAL Tirrenico sottolineano come “CircoliAMO Barcellona” sia solo l’inizio di un percorso strutturale e di lungo periodo, capace di mettere a sistema le risorse, le idee e le energie di un territorio straordinario.



Le dichiarazioni dell’Assessore Coppolino