“CircoliAMO Barcellona, territorio come museo diffuso a cielo aperto per unire memoria, futuro, cultura, impresa e innovazione

Un nuovo percorso di valorizzazione culturale, partecipazione e sviluppo turistico prende vita a Barcellona Pozzo di Gotto grazie al progetto “CircoliAMO Barcellona”, promosso dal GAL Tirrenico Mare Monti e Borghi in sinergia con l’Amministrazione comunale con fondi erogati dall’Assessorato Regionale all’Agricoltura.
Un’iniziativa ambiziosa e innovativa che punta a trasformare il territorio in un “museo diffuso” a cielo aperto, capace di unire memoria e futuro, cultura e impresa, identità e innovazione.
Un progetto per valorizzare l’identità territoriale
“CircoliAMO Barcellona” nasce come azione integrata di marketing territoriale, in complementarietà con l’Azione 3.5 del Piano di Azione Locale del GAL Tirrenico, e si propone di costruire una vera e propria rete culturale e turistica, capace di: mettere in connessione i luoghi simbolo della città e delle sue frazioni; attivare nuovi spazi di aggregazione e creatività; incentivare la partecipazione attiva della comunità; promuovere forme di turismo sostenibile, esperienziale e destagionalizzato.
Il cuore pulsante: i Giardini dell’Oasi
Il fulcro del progetto sarà il Centro di Interpretazione del Territorio, che sorgerà presso i Giardini dell’Oasi, luogo simbolico situato nel cuore della città, un tempo sede dell’antico Teatro Mandanici. Da qui partiranno i percorsi fisici e narrativi che guideranno cittadini e visitatori alla scoperta delle eccellenze culturali, naturali ed enogastronomiche del territorio.
Il centro fungerà da “porta d’accesso” alla rete, offrendo informazioni, laboratori, eventi creativi e itinerari tematici. Sarà uno spazio inclusivo e multifunzionale, aperto a giovani, turisti, associazioni e imprese locali.
Una rete di itinerari e spazi condivisi
Il progetto prevede la creazione di una rete strutturata di: Nodi culturali e creativi diffusi nei quartieri (spazi FabLab, co-working, laboratori, biblioteche, sportelli di ascolto); Centri di informazione turistica, anche sotto forma di “chioschi del cerchio”; Itinerari tematici che valorizzino il paesaggio, le tradizioni, l’artigianato e le esperienze locali.
I primi quattro itinerari in fase di attivazione sono: “Scirocco” – Artigianato e tradizioni; “Maestrale” – Il mare, la pesca e la cultura mediterranea; “Levante” – Le incursioni storiche e i racconti dal mare; “Ponente” – Il tramonto, la spiritualità e il senso del tempo.
Spazi pubblici rinnovati e arredo urbano artistico
“CircoliAMO Barcellona” interverrà anche nella qualificazione degli spazi pubblici attraverso installazioni artistiche e arredi urbani ispirati alla cultura locale: totem informativi, elementi di seduta, fontane, fioriere, posaceneri e ombreggiatori, tutti realizzati con materiali autoctoni da artigiani e artisti del territorio.
Obiettivi: inclusione, occupazione e turismo sostenibile
Il progetto intende rispondere a sfide sociali e territoriali centrali: promuovere uguaglianza di genere, benessere, formazione e partecipazione attiva; rafforzare l’identità locale e il senso di comunità; generare nuove opportunità occupazionali nei settori culturale, creativo, turistico; migliorare la competitività turistica del territorio attraverso un’offerta strutturata, innovativa e coerente con i principi del turismo sostenibile.
Connessioni con le reti esistenti
CircoliAMO” si integra con i principali itinerari riconosciuti a livello regionale e nazionale: il Sentiero Italia; la Via Francigena delle Montagne; il circuito dei Borghi più belli d’Italia; il progetto “Mare Natura Sicilia” per il turismo naturalistico.
Una visione condivisa per il futuro del territorio
Il progetto rappresenta un cambio di paradigma nella visione e nella gestione del turismo locale, puntando su una governance partecipata e su una collaborazione trasversale tra pubblico, privato, imprese culturali e cittadini. L’Amministrazione Comunale e il GAL Tirrenico sottolineano come “CircoliAMO Barcellona” sia solo l’inizio di un percorso strutturale e di lungo periodo, capace di mettere a sistema le risorse, le idee e le energie di un territorio straordinario.
Le dichiarazioni dell’Assessore Coppolino
“CircoliAMO non è semplicemente un progetto di riqualificazione urbana, ma rappresenta una visione strategica e contemporanea di città. – ha affermato l’Assessore Salvatore Coppolino – È l’idea di una Barcellona Pozzo di Gotto che riscopre se stessa, valorizza la propria identità storica e culturale, e la proietta nel futuro attraverso un sistema integrato fatto di turismo sostenibile, cultura diffusa, benessere collettivo e partecipazione attiva dei cittadini. Un traguardo ambizioso, frutto di un autentico lavoro di squadra, dove ogni tassello ha avuto un ruolo decisivo. In particolare, desidero esprimere un ringraziamento speciale e sentito all’ingegnere Iolanda Mandanici, RUP del progetto, che ha rappresentato la vera anima operativa di questa iniziativa. La sua competenza tecnica, la dedizione costante e la straordinaria capacità di affrontare e risolvere criticità complesse, hanno fatto la differenza. L’ingegnere Mandanici ha saputo coniugare rigore progettuale e visione d’insieme, dimostrando una leadership silenziosa ma determinante, capace di tradurre un’idea in un intervento concreto e sostenibile, che oggi si trasforma in realtà tangibile per la nostra città. Insieme al Sindaco Pinuccio Calabrò, abbiamo mantenuto un dialogo costante e costruttivo con il GAL Tirrenico, sfruttando al meglio le opportunità offerte dai fondi dell’Assessorato Regionale all’Agricoltura. Un ringraziamento doveroso anche all’ingegnere Alessandro Sapienza, dirigente del Settore, per la professionalità e il supporto offerti. Ma è doveroso ribadire che senza la guida operativa, l’intuito progettuale e l’instancabile impegno dell’ingegnere Iolanda Mandanici, oggi non potremmo celebrare l’avvio di CircoliAMO come un vero modello di rigenerazione urbana e partecipata”.