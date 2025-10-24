Sicurezza urbana e movida: il Questore di Messina emette 11 “Daspo Willy” e 2 avvisi orali

Messina, sicurezza urbana e contrasto alla mala movida. Il Questore di Messina, Annino Gargano, in qualità di Autorità provinciale di Pubblica Sicurezza, ha adottato 11 provvedimenti di D.AC.UR. (Daspo Willy) e 2 avvisi orali, a seguito di un’attenta attività istruttoria svolta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Messina.

Le misure preventive sono state disposte nei confronti di soggetti ritenuti socialmente pericolosi e con alta probabilità di reiterazione delle condotte violente, a tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Daspo Willy per risse nella movida di Milazzo e Vulcano

I primi cinque Daspo Willy riguardano i responsabili di una rissa avvenuta lo scorso aprile a Milazzo, all’esterno di un locale pubblico situato nella frequentata area della movida di via Pescheria.

Le immagini dei sistemi di videosorveglianza hanno permesso ai Carabinieri della Compagnia di Milazzo di identificare i partecipanti, poi deferiti all’Autorità Giudiziaria.

Il Questore ha disposto per loro il divieto di accesso e stazionamento nei pressi dei locali della zona per periodi compresi tra un anno e un anno e mezzo.

Analogo provvedimento è stato adottato per quattro persone coinvolte in una rissa sull’isola di Vulcano a fine agosto.

L’episodio, nato da una lite in un ristorante del Porto di Levante, è degenerato all’esterno del locale, causando feriti con prognosi tra 6 e 30 giorni.

Dopo l’intervento dei Carabinieri della Stazione di Vulcano e l’identificazione dei responsabili, il Questore ha disposto il divieto di accesso ai pubblici esercizi dell’area portuale per la durata di un anno.

Il titolare del ristorante è stato inoltre diffidato formalmente, con il rischio di sospensione dell’attività in caso di nuove violazioni, ai sensi dell’art. 100 del T.U.L.P.S.

Avvisi orali per soggetti con precedenti

Due dei soggetti destinatari dei Daspo Willy, già noti alle Forze dell’Ordine per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di droga e armi, sono stati anche raggiunti da avvisi orali del Questore di Messina, che li diffidano a mantenere una condotta conforme alla legge.

Daspo anche per aggressioni a Galati Mamertino e Capizzi

Ulteriori due Daspo Willy sono stati emessi per aggressioni avvenute in locali pubblici di Galati Mamertino e Capizzi.

I destinatari non potranno accedere né sostare nei pressi dei locali interessati e degli esercizi vicini per un periodo di un anno.