Montalbano Elicona: il Teatro Domenico Popolo inaugura la stagione omaggiando Lucio Dalla

“L’anno che verrà – Canzoni di Lucio Dalla” apre la rassegna Il fascino del Teatro nel Borgo

La nuova stagione teatrale del Teatro Domenico Popolo di Montalbano Elicona si è aperta con un evento di grande intensità artistica e musicale. Lo spettacolo “L’anno che verrà – Canzoni di Lucio Dalla”, interpretato da Peppe Servillo, Javier Girotto e Natalio Mangalavite, ha inaugurato il cartellone 2025/26 con un omaggio raffinato e profondo al celebre cantautore bolognese.

Il trio ha trasformato il concerto in un racconto sonoro, dove parola e musica si fondono in un dialogo continuo. Attraverso arrangiamenti che mescolano jazz, canzone d’autore e influenze latinoamericane, brani come “Caruso”, “Futura”, “La casa in riva al mare” e naturalmente “L’anno che verrà” hanno preso nuova vita, restituendo al pubblico l’anima poetica e visionaria di Dalla.

Non si è trattato di una semplice esecuzione musicale, ma di un vero e proprio viaggio narrativo, capace di evocare emozioni e riflessioni, con uno stile che ha reso omaggio alla capacità di Dalla di raccontare il presente e immaginare il futuro con ironia e delicatezza.

Il fascino del Teatro nel Borgo: cultura e territorio

L’evento ha inaugurato la rassegna “Il fascino del Teatro nel Borgo”, che trasforma il Teatro Domenico Popolo in un centro pulsante di attività culturali. Il programma, curato dalla direzione artistica di Nicola Calabria con il supporto organizzativo di Emanuela Segreto, propone un cartellone che punta alla qualità e alla varietà, coinvolgendo artisti di rilievo: spettacoli teatrali, concerti, laboratori e incontri letterari pensati per un pubblico di tutte le età.

Il sindaco Nino Todaro ha espresso grande soddisfazione per l’avvio della stagione, sottolineando l’impegno dell’amministrazione comunale nel promuovere iniziative che favoriscano la partecipazione e il rilancio culturale e sociale del borgo, soprattutto rivolgendosi ai giovani.

“Anche quest’anno vogliamo replicare il successo della prima edizione, ampliando il pubblico e rafforzando il legame tra arte e comunità”, ha dichiarato Todaro.

Un cartellone di qualità: da Ennio Morricone a Ornella Muti

La stagione teatrale 2025/26 si preannuncia ricca di appuntamenti di rilievo. Tra i titoli più attesi:

Omaggio a Ennio Morricone;

il monologo civile “Il sindaco pescatore” con Ettore Bassi;

“La voce umana” di Jean Cocteau , interpretata da Ornella Muti;

, interpretata da “Cantu e cuntu”, viaggio nella tradizione musicale siciliana con Carlo Muratori.

Completano il programma concerti jazz, serate dedicate ai giovani talenti della musica classica e laboratori creativi aperti alla cittadinanza.

Nuovi progetti e attenzione ai giovani

Nicola Calabria ha inoltre annunciato l’intenzione di estendere l’offerta culturale anche alla stagione estiva, con una rassegna di musica classica realizzata in collaborazione con la Filarmonica Laudamo e il Corelli di Messina.

Tra le novità in programma, una serie di matinée dedicate agli studenti del comprensorio montalbanese, per avvicinare le nuove generazioni al teatro e alla musica.

Montalbano Elicona, un borgo che vive di cultura

Con questa proposta, Montalbano Elicona si conferma come un luogo dove la cultura non è solo spettacolo, ma occasione di incontro, crescita e condivisione. Un teatro che guarda al futuro, senza perdere il contatto con le radici e con il territorio che lo ospita.