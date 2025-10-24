Incidente alla Raffineria di MIlazzo, assolti 5 operai di una ditta esterna perché il fatto non sussiste

Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha pronunciato la sentenza di assoluzione nei confronti dei cinque operai della Sea Srl, accusati di cooperazione colposa nel delitto di lesioni personali, per l’incidente accaduto alla Raffineria di Milazzo nel 2020, quando due capi turno rimasero gravemente ustionati durante la pulizia di uno scambiatore di calore. La sentenza mette fine al processo ordinario, assolvendo gli imputati perché il fatto non sussiste.

Con la stessa sentenza è stata disposta la restituzione ai legittimi proprietari dei beni sottoposti a sequestro. La giudice dott.ssa Anna Elisa Murabito ha fissato inoltre in novanta giorni il termine per il deposito della motivazione della sentenza.