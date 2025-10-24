Ieri sera al teatro Mandanici lo show rock-sinfonico dedicato ai Queen 

Uno straordinario omaggio ai Queen sospeso tra rock e musica sinfonica è stato protagonista ieri sera al teatro Mandanci davanti a un pubblico letteralmente in estasi.

“Queen At The Opera” è stata una grande esibizione in cui il rock della band britannica si è fuso con la raffinatezza di un’orchestra di archi. Una formula accattivante e originale, autorizzata ufficialmente dagli stessi Queen e impreziosita da grandi interpreti, oltre che da un coinvolgente visual show. Una versione rinnovata, ma con la filosofia di sempre lontanissima dal concetto di cover band.

E’ stato quindi possibile ascoltare classici senza tempo come “We Are The Champions”, “Bohemian Rhapsody”, “The Show Must Go On”, “Radio Ga Ga”, “Another One Bites The Dust”, “Who Wants To Live Forever” interpretati da un ensemble di 30 grandi professionisti.

A spiccare sono state le straordinarie voci di Federica Morra, cantante, attrice e performer formatasi alla American Musical and Dramatic Academy e di Francesco Montori, entrambi con importanti esperienze nei musical a livello internazionale. E ancora, il soprano Giada Sabellico, che nello spettacolo ha interpretato magistralmente brani eseguiti da Montserrat Caballé con Freddie Mercury; Alessandro Marchi, acrobata della voce e artista dall’immensa presenza scenica con alle spalle musical quali “Hair” e “A Christmas Carol”; Luana Fraccalvieri, talentuosa cantante passata anche dal palco televisivo di “Amici”. Impossibile non ricordare poi il contributo del direttore d’orchestra Piero Gallo, a cui si devono anche gli arrangiamenti.

Per lo spettacolo, che quest’anno festeggia dieci anni di tournée e di sold out in Italia e all’estero, è stata prevista una lunga serie di date che da gennaio 2025 lo hanno portato nei principali teatri d’Italia e non solo.