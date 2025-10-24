Gruppo Lube inaugura a Barcellona Pozzo di Gotto il nuovo Store Creo Kitchens

Redazionale
Il Gruppo Lube inaugura un nuovo Store Creo Kitchens a Barcellona Pozzo di Gotto. Il taglio ufficiale del nastro è previsto per oggi pomeriggio alle 18.
Promozioni per tutta la settimana
Per l’occasione tutta la settimana ci saranno promozioni uniche riservate alla clientela.
Le novità del brand Creo
Nel nuovissimo spazio espositivo di 250 mq, un layout moderno e all’avanguardia, sono esposte tutte le novità del brand Creo.
In esposizione la novità assoluta ColorLab, il nuovissimo modello Creo, che grazie a una straordinaria gamma di finiture laccate, offre una versatilità senza pari, Design 100% Made in Italy.
Con Creo Convenienza e qualità a portata di mano
Una squadra composta da due addetti qualificati offrirà ai clienti numerosi servizi di progettazione, rilievo misure e montaggio.
Con Creo Convenienza e Qualità sono sempre più vicine, ora anche a Barcellona Pozzo di Gotto.
Informazioni utili
CREO STORE BARCELLONA POZZO DI GOTTO (ME)
Via Statale Oreto, 72 Barcellona Pozzo di GOTTO
Contatti: 090 213 4741 -+39 376 297 0599 email: creostorebarcellona@gmail.com