“Flower” dell’artista milazzese Giuseppe La Spada incanta Torino

A Torino, l’installazione immersiva “Flower” dell’artista milazzese Giuseppe La Spada ha lasciato senza parole i visitatori del FOR – Festival For The Earth, in programma dal 16 al 18 ottobre. La sala ipogea delle Gallerie d’Italia, al terzo piano, ospita oltre cinquecento metri quadrati di proiezioni audiovisive, sincronizzate al suono tramite diciassette proiettori 4K, per un effetto immersivo unico.

Arte, tecnologia e natura: il concept di “Flower”

Il nome dell’installazione, Flower, richiama il concetto di flusso e movimento continuo, simile a quello di un fiume. Il progetto rappresenta un esempio di design biofilico, dove parole, suoni e colori conducono lo spettatore in uno stato di benessere e connessione con la propria interiorità.

“Flower” invita alla riflessione sull’impermanenza e sul fluire inevitabile di tutte le cose, proponendo un parallelo tra i fiori e l’esistenza umana. Ogni fiore diventa metafora della bellezza interiore, della transitorietà e della decadenza, sintetizzando l’idea che, in fondo, “i fiori siamo noi”.

L’arte come dialogo tra Uomo e Natura

«La natura è viva – spiega Giuseppe La Spada – noi la percepiamo statica, anche la nostra. Ho voluto restituire il movimento a un elemento statico per eccellenza, il fiore. Fiori iridescenti, anche in dissoluzione, stressati come noi dalla tecnologia, ma la loro essenza rimane originale, generando nuove esperienze visive».

L’artista milazzese ha inoltre ringraziato Rebecca Ballestra, per il contributo al pensiero e al movimento ecologico interdisciplinare alla base del progetto.

Talk e approfondimenti al FOR

La presentazione di “Flower” è stata preceduta da un talk con Simone Arcagni, professore di Cultura Digitale presso l’Università IULM di Milano, e la storica dell’arte Claudia Andreotta, approfondendo i temi dell’arte digitale e della relazione tra uomo e natura.

Il FOR – Festival For The Earth è un appuntamento internazionale che unisce arte, scienza e divulgazione, proponendo azioni concrete per affrontare la crisi climatica attraverso esperienze immersive e progetti interdisciplinari.