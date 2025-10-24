Barcellona, assegno di inclusione a rischio: l’allarme di Tommaso Pino (FI)

“Occorre agire in fretta”, così si è pronunciato Tommaso Pino, portavoce di Forza Italia, per denunciare la lentezza nelle assunzioni degli assistenti sociali a Barcellona Pozzo di Gotto, che ha portato nelle settimane scorse alla sospensione dell’erogazione degli assegni di inclusione.

Graduatoria approvata, ma assunzioni ancora ferme

Tale questione ha interessato il Distretto sociosanitario n. 28, con comune capofila Barcellona.

Infatti, nonostante il regolare espletamento del concorso e il fatto che la graduatoria definitiva degli assistenti sociali sia stata approvata lo scorso 11 agosto, non è ancora avvenuta la regolare presa di servizio degli stessi.

A chiedere un intervento immediato è stata Anna Curcio, coordinatrice dell’Ufficio del Piano distrettuale. La funzionaria ha sollecitato l’attenzione del presidente del Consiglio comunale, Angelo Paride Pino, per inserire la questione all’ordine del giorno della prossima seduta, fissata per il 28 ottobre.

L’appello di Forza Italia: “Agire subito per non lasciare indietro i cittadini”

“Un assegno mensile minimo pari a 480€, fino ad un massimo di 10.140€ annui, rischia di non arrivare nelle tasche dei cittadini che ne hanno diritto”, afferma Pino tramite i propri canali social, scagliandosi contro l’Amministrazione, che ritiene responsabile di non aver agito per sbloccare l’iter.

“Occorre agire in fretta per evitare che i beneficiari restino senza il sostegno economico previsto dalla misura nazionale”.

La variazione di bilancio per sbloccare i fondi

In occasione del prossimo Consiglio comunale, l’assessore al Bilancio Pasquale Tramontana ha proposto una variazione che prevede lo sblocco di circa un milione di euro e il loro trasferimento al Comune di Barcellona Pozzo di Gotto.

I fondi, già stanziati e gestiti dall’Organo Straordinario di Liquidazione (O.S.L.), sono passati alla gestione ordinaria dell’Ente a seguito di un parere favorevole del Ministero.

La variazione consentirà quindi, a seguito di tale passaggio preliminare, di incamerare queste risorse nel bilancio comunale, al fine di utilizzarne una parte, pari a 502.594 euro, per il potenziamento del servizio sociale e alla contrattualizzazione temporanea di dodici assistenti sociali per 52 settimane.

Queste figure professionali saranno fondamentali per condurre i colloqui con i cittadini aventi diritto all’Assegno di inclusione, sbloccando l’iter.