Sara Campanella: l’omaggio dell’Università di Messina nel giorno della consegna della Laurea alla Memoria

In mattinata odierna, si è svolta, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, la Cerimonia di consegna della Laurea alla Memoria in Laboratorio Biomedico a Sara Campanella.
Durante la cerimonia, alla quale erano presenti i familiari della ragazza, i docenti universitari e i colleghi di corso, la Magnifica Rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, ha ricordato Sara, descrivendola come una studentessa brillante e una ragazza dal cuore buono, incarnazione di ciò che l’Università aspira a formare.
“Sara era una studentessa brillante, appassionata, molto determinata, nel suo impegno universitario ma anche in ambito sanitario: la capacità di ascolto, l’empatia, la vocazione alla cura per l’altro. Questo gesto non è soltanto un tributo, ma un impegno morale. Nel consegnare questa Laurea ci assumiamo la responsabilità di custodire e continuare ad alimentare la luce di Sara, che Sara aveva acceso con il suo impegno, la sua umanità, la sua voglia di costruire un futuro di cura e di bene.
La Rettrice ha inoltre precisato come il conferimento di questa Laurea sia soprattutto manifesto della lotta dell’Università contro la violenza di genere.
“Non possiamo ignorare come anche le nostre aule e i nostri spazi di socialità siano scenario di episodi che tradiscono i valori più profondi della formazione e del rispetto reciproco. Dobbiamo avere il coraggio di guardarci dentro, di ascoltare le voci di chi reclama aiuto, di ricordarci che la lotta alla violenza di genere non si esaurisce nelle parole, ma richiede politiche, educazione, impegno quotidiano.”