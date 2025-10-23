Sara Campanella: l’omaggio dell’Università di Messina nel giorno della consegna della Laurea alla Memoria

In mattinata odierna, si è svolta, presso l’Aula Magna del Rettorato dell’Università degli Studi di Messina, la Cerimonia di consegna della Laurea alla Memoria in Laboratorio Biomedico a Sara Campanella.

Durante la cerimonia, alla quale erano presenti i familiari della ragazza, i docenti universitari e i colleghi di corso, la Magnifica Rettrice dell’Università di Messina Giovanna Spatari, ha ricordato Sara, descrivendola come una studentessa brillante e una ragazza dal cuore buono, incarnazione di ciò che l’Università aspira a formare.

“Sara era una studentessa brillante, appassionata, molto determinata, nel suo impegno universitario ma anche in ambito sanitario: la capacità di ascolto, l’empatia, la vocazione alla cura per l’altro. Questo gesto non è soltanto un tributo, ma un impegno morale. Nel consegnare questa Laurea ci assumiamo la responsabilità di custodire e continuare ad alimentare la luce di Sara, che Sara aveva acceso con il suo impegno, la sua umanità, la sua voglia di costruire un futuro di cura e di bene.

La Rettrice ha inoltre precisato come il conferimento di questa Laurea sia soprattutto manifesto della lotta dell’Università contro la violenza di genere.