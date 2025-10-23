Ripristino della pavimentazione autostradale: limitazioni di traffico

Autostrade Siciliane comunica che, dalle ore 7:00 alle ore 24:00 dei seguenti giorni, saranno previste alcune limitazioni al traffico a causa dei lavori per il ripristino della pavimentazione.

Le limitazioni disposte

  •  27 e 28 ottobre, è prevista la chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto, della A20 ME-PA, in uscita, per i veicoli provenienti da entrambe le direzioni, previa predisposizione della segnaletica necessaria.
  • 28 e 29 ottobre, chiuso al traffico veicolare lo svincolo di Barcellona Pozzo di Gotto e della A20 ME-PA, in uscita, per i veicoli provenienti da Messina.
  • 29 e 30 ottobre, chiusura al traffico veicolare dello svincolo di Barcellona e della A20 ME-PA, in entrata, per i veicoli diretti a Messina.
  •  30 e 31 ottobre, chiusura dello svincolo di Barcellona e della A20 ME-PA, in entrata, per i veicoli diretti a Palermo.