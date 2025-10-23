Rinnovate le cariche elettive della Rete Nazionale Antiviolenza “Frida Kahlo”, sezione di Barcellona

Sono state rinnovate le cariche elettive della Rete Nazionale Antiviolenza “Frida Kahlo”, una delle realtà più attive e riconosciute sul territorio nazionale nella tutela dei diritti delle donne e dei minori vittime di violenza.

La nuova composizione del direttivo

Il Consiglio Direttivo della sezione di Barcellona Pozzo di Gotto è stato riconfermato nella sua interezza, a testimonianza della continuità di impegno e della fiducia riposta nelle figure che, negli ultimi anni, hanno coordinato l’associazione. Resteranno dunque in carica: Giulia Carmen Fasolo, Presidente; Maria Rita Ielasi, Vicepresidente; Lucia Crisafulli, Francesca Pantè e Vittoria Simone, Consigliere.

I servizi offerti dal centro antiviolenza

La Rete “Frida Kahlo” coordina e sostiene i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio aderenti, promuovendo azioni di prevenzione, formazione, ascolto, tutela e accoglienza rivolte a donne e minori vittime di violenza fisica, psicologica, economica, sessuale, digitale, stalking e tratta.

L’associazione opera in sinergia con istituzioni, scuole, servizi sociali, forze dell’ordine e magistratura, per garantire un approccio integrato e multidisciplinare alla presa in carico delle persone offese.

Il Centro Antiviolenza “Frida” di Barcellona Pozzo di Gotto accoglie ogni giorno dell’anno, dalle 8:30 alle 20:30, offrendo ascolto, supporto sociale, consulenza psicologica e legale, orientamento al lavoro e percorsi di autonomia abitativa e personale.

La reperibilità h24, il lavoro costante delle operatrici e la presenza diffusa sul territorio rendono la Rete “Frida Kahlo” un punto di riferimento stabile per tutte le donne e la loro autodeterminazione.

L’impegno costante di Frida onlus sul territorio

Con la conferma del Direttivo, l’associazione rinnova il proprio impegno nel contrasto alla violenza di genere e nella costruzione di una società fondata sull’uguaglianza sostanziale, sull’educazione al rispetto e sulla libertà di del proprio corpo e della propria vita.